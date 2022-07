“Alena Seredova sta per sposare Alessandro Nasi in gran segreto”

Matrimonio in vista per Alena Seredova. Da tempo si parla di seconde nozze con Alessandro Nasi, manager torinese vicino alla soubrette dal 2015. Ora pare che finalmente sia arrivato il grande momento. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo, la coppia avrebbe deciso di sposarsi nello stesso giorno in cui verrà battezzata la figlia Vivenne Charlotte, nata nel 2020.

La bambina ha già due anni ma a causa della pandemia da Covid-19 non ha ancora ricevuto l’importante sacramento. È stata la stessa Alena Seredova a confidarlo ai suoi follower su Instagram. Più volte la 44enne ha provato ad organizzare la cerimonia ma le varie restrizioni italiane e quelle della Repubblica Ceca – dove vivono i suoi genitori – glielo hanno impedito.

Ora Alena Seredova ha assicurato che il Battesimo si farà a breve, a quanto pare in autunno anche se non ha svelato la data ufficiale. E proprio in tale occasione la showgirl sarebbe pronta a diventare ufficialmente la moglie di Alessandro Nasi, l’uomo che le ha ridato il sorriso dopo la batosta sentimentale avuta da Gigi Buffon. Per ora non è chiaro dove i due si diranno sì: di sicuro il matrimonio non potrà avvenire in Chiesa.

Nel 2011 Alena Seredova è convolata a nozze con l’ex portiere della Juventus nella Basilica di San Pietro e Paolo, nel quartiere Vysehrad di Praga. Una cerimonia molto emozionante che però ha avuto un finale amaro. Oggi, per fortuna, sia Alena sia Buffon si sono rifatti una vita accanto ad altre persone.

Buffon sposa Ilaria D’Amico?

Da tempo si parla inoltre di un presunto matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, insieme dal 2014 e genitori del piccolo Leopoldo Mattia. In realtà pare che a sognare di più il grande giorno sia la giornalista, che fino ad oggi non si è mai sposata.

Buffon, però, continuerebbe a temporeggiare nonostante il divorzio da Alena Seredova sia effettivo da anni. In attesa di prendere una decisione definitiva la coppia si è concessa una romantica vacanza a Venezia, dove è apparsa più complice e in sintonia che mai.