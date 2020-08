Ilaria D’Amico, addio al calcio e confidenze Buffon: nuovo programma

Ilaria D’Amico ha detto addio al mondo del calcio. Dopo ben 23 anni di attività, ha deciso di voltare pagina. Ma rimanendo in casa Sky, dove è stata sempre stimolata ed è riuscita a mantenere intatta la sua passione per lo sport. Ha deciso di abbandonare quella comfort zone per iniziare una nuova avventura televisiva, che le ha già regalato un grande entusiasmo: ha intenzione di fare un taglio netto col passato (non rinnegandolo nella maniera più assoluta), per mostrare ai telespettatori una nuova immagine di sé. Dalla sua parte, onnipresente Gigi Buffon, che l’ha appoggiata anche in questa scelta. La passione del calcio li ha uniti e la conduttrice ringrazierà sempre Sky sia per aver saputo spazzare via l’idea secondo cui solo gli uomini capiscono di sport mentre le donne no sia per averle offerto una inedita possibilità lavorativa. La D’Amico non abbandona Sky e ha deciso di raccontare qualcosa in più su quello che farà prossimamente in televisione.

Ilaria D’Amico lascia il calcio, la reazione di Gigi Buffon

Intervistata dal Corriere.it, Ilaria D’Amico ha spiegato che non tratterà più argomenti calcistici. Lo ha fatto per ben 18 anni su Sky, ai quali vanno aggiunti altri 5 di esperienze dirette con questo sport, che le hanno permesso di avere una grande conoscenza riguardo a ciò di cui si è occupata per così tanto tempo. Lei, comunque, non è triste per questa scelta visto che, arrivata a questo punto della sua carriera, pensa che sia meglio cambiare strada per avere stimoli diversi: “Con la fine della Champions volterò pagina: con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione”. Buffon ha sostenuto questa sua scelta e Ilaria D’Amico ha fatto la seguente confidenza al giornalista: “Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”. Tra di loro si è creata una complicità inaspettata: tutte le volte che lo ha intervistato, lui non le aveva mai dato l’impressione che avrebbero potuto avere tante cose in comune, e invece la sorpresa c’è stata. E ora sono più innamorati che mai. Anche se lei ha dovuto affrontare prima numerosi pregiudizi.

Nuova trasmissione di Ilaria D’Amico su Sky: ecco cosa condurrà

La D’Amico ha poi voluto porre l’attenzione sul nuovo programma che condurrà: “Complice la volontà di Sky di sperimentare nell’informazione, l’idea è una prima serata che si occupi di attualità e che diventi un appuntamento fisso”. Dal calcio all’attualità, il passo è breve. La conduttrice non ha nessuna intenzione di dar spazio, nella propria trasmissione, alle discussioni becere, di basso livello, urlate, che sconfinano nel trash; ma non è nemmeno nei suoi progetti costruire qualcosa di artefatto, dove le polemiche vengono scacciate via come mosche. Altro piccolo spoiler: il programma d’attualità di Ilaria D’Amico avrà anche un filo diretto con i social network, dove tutti potranno intervenire in tempo reale.