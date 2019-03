Il Volo a Verissimo: il gesto di Ignazio Boschetto per Silvia Toffanin

Ignazio Boschetto a Verissimo con gli altri ragazzi de Il Volo

Prima volta a Verissimo per Il Volo. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono stati invitati da Silvia Toffanin per ripercorrere i primi dieci anni della loro carriera. Tra un aneddoto e una curiosità c’è stato anche tempo per un gesto speciale nei confronti della conduttrice. A fine intervista Ignazio ha guardato Silvia Toffanin occhi negli occhi e l’ha ringraziata per il suo programma e per le sue interviste. “Grazie Silvia, perché con le tue interviste fai uscire il lato più umano, personale e sensibile degli artisti”, ha dichiarato il giovane. Che, insieme ai suoi colleghi, ha piacevolmente intrattenuto il pubblico in studio ma soprattutto quelli a casa. Tanti, tantissimi, i commenti di stima ed elogio sono apparsi sui social network -e in particolare su Twitter- nei confronti del trio.

Il Volo a Verissimo parla dell’ultima esperienza a Sanremo

Nel corso dell’intervista a Verissimo, i ragazzi de Il Volo hanno parlato pure dell’ultima esperienza al Festival di Sanremo. Dove hanno conquistato il terzo posto con la canzone Musica che resta ma sono stati vittima di un dispiacevole attacco in sala stampa. “Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere. Quello che non tolleriamo sono le offese. Se a qualcuno non piace il nostro genere musicale non è obbligato ad ascoltarlo ma a rispettare quello che facciamo sì. Degli incompetenti non si possono permettere, con il loro atteggiamento, di offendere tutta la categoria dei giornalisti”, ha detto Piero.

La confessione di Gianluca Ginoble a Verissimo

Non solo carriera: a Verissimo Gianluca Ginoble ha parlato pure della sua vita privata. “Ho una ragazza, italianissima, abruzzese che devo dire ti somiglia Silvia. È bello poter cantare per qualcuno”, ha ammesso il cantante. Sono invece single Ignazio e Piero: entrambi hanno concluso di recente delle storie importanti.