Il Volo per la prima volta a Verissimo: “Non tolleriamo le offese”

Le dichiarazioni de i ragazzi de Il Volo a Verissimo

Prima volta a Verissimo per i ragazzi de Il Volo. In occasione del loro decennale di carriera, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno deciso di confidarsi nel salotto di Silvia Toffanin. Tra aneddoti e curiosità si è parlato anche del recente terzo posto conquistato al Festival di Sanremo, dopo la vittoria del 2015. Una posizione contesa, soprattutto da alcuni giornalisti, tanto che è scoppiata la polemica. “Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere. Quello che non tolleriamo sono le offese. Se a qualcuno non piace il nostro genere musicale non è obbligato ad ascoltarlo ma a rispettare quello che facciamo sì. Degli incompetenti non si possono permettere, con il loro atteggiamento, di offendere tutta la categoria dei giornalisti”, ha dichiarato Piero.

La confessione di Gianluca Ginoble a Verissimo

Non solo carriera: a Verissimo Gianluca Ginoble ha parlato pure della sua vita privata. “Ho una ragazza, italianissima, abruzzese che devo dire ti somiglia Silvia. È bello poter cantare per qualcuno”, ha ammesso il cantante.

Gli altri ragazzi de Il Volo sono invece single

Sono ancora single, invece, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Quest’ultimo è stato legato per un breve periodo a Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus.