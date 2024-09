Il Volo, registrato il concerto di Natale: abiti invernali? Ecco la verità

Il tanto discusso concerto de Il Volo ad Agrigento è stato registrato. L’esibizione, che sarà trasmessa nella serata di Natale su Canale Cinque, è stata ripresa il 31 agosto, ai piedi del Tempio della Concordia, illuminato di rosso con dei fasci di luce. Non sono nemmeno mancati due grandi alberi di Natale che hanno fatto da sfondo alla performance di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone davanti a migliaia di spettatori. Ovviamente c’è stato un po’ di effetto sfasamento visto che è inusuale vedere degli addobbi natalizi in estate. Fatto sta che l’atmosfera invernale doveva in qualche modo essere ricreata in vista della messa in onda del 25 dicembre sull’ammiraglia Mediaset. E dunque si è fatto quel che si è potuto.

Prima della registrazione del concerto sono germogliate una serie di polemiche e di indiscrezioni. Ha fatto particolare rumore quella relativa ad un presunto ordine dato agli spettatori di vestirsi con abiti invernali. Cosa è successo? Davvero le persone che hanno seguito dal vivo lo spettacolo il 31 agosto si sono dovute mettere sciarpe e giacche? A quanto pare no. A riferirlo è Fanpage.it che ha spiegato che, a differenza di quanto circolato di recente, nessuno è stato obbligato a indossare capi d’abbigliamento invernali. A ricreare l’atmosfera natalizia, come poc’anzi scritto, ci sono stati gli alberi addobbati. Tutto qui.

Per quel che riguarda gli abiti dei tre giovani tenori, Gianluca, Ignazio e Piero hanno optato per un look total black. Pochissimi gli scatti trapelati dalla serata. Motivo? L’organizzazione ha vietato la ripresa e la pubblicazione di contenuti multimediale del concerto.

Il Volo, concerto di Natale: perché è stato registrato ad agosto

Da quando si è saputo che il concerto di Natale si sarebbe registrato a fine agosto, molti si sono chiesti il perché di tale decisione. L’evento non lo si poteva organizzare più avanti? Naturalmente no. Motivo? Per via dei tanti impegni professionali della band che nei prossimi mesi ha una serie di appuntamenti lavorativi importanti.

In particolare il gruppo di tenori sarà protagonista in Italia ancora in tre occasioni (due a Macerata e una a Caserta), poi partirà per l’European Tour che lo porterà ad esibirsi in numerose città estere, come ad esempio Londra, Budapest, Praga, Barcellona, Dusseldorf, Berlino, Francoforte, Atene e Zurigo.