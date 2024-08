Il Volo, polemiche per il Concerto di Natale: “Cappotti ad agosto”

Siamo solamente ad agosto ma fervono da settimane i preparativi per i programmi che andranno in onda il prossimo autunno-inverno. Tra di loro vi è anche il famoso concerto di Natale. Le registrazioni dell’evento, che vedrà protagonisti i tre tenori de Il Volo si terranno a breve: il 31 agosto e in quel di Agrigento, precisamente nella splendida cornice della Valle dei Templi. A tutti coloro che vorranno partecipare è però stata fatta una richiesta molto particolare.

Infatti, il Presidente della Regione Sicilia, Schifani, ha imposto ai partecipanti all’evento di indossare dei cappotti e, in generale, un abbigliamento invernale. Il motivo? Anche se l’evento viene registrato in piena estate, verrà mandato in onda la sera del 24 dicembre e per questo non sarebbe credibile assistere al concerto vedendo gli spettatori in maniche corte. Una richiesta molto particolare e per certi versi azzardata, che ha letteralmente fatto andare su tutte le furie coloro che si troveranno a occupare gli spalti, scatenando una vera e propria polemica.

Abbigliamento consono alle festività Natalizie

In molti si potrebbero chiedere: perché il concerto di Natale viene registrato a fine estate? La motivazione è molto semplice. La data è stata scelta ad hoc per permettere ai tecnici di lavorare per più tempo possibile al montaggio e anche perché nei prossimi mesi i tre tenori saranno impegnati nelle date del loro tour.

Insomma, nulla da fare, anche se con questo caldo nessuno ha voglia di pensare al panettone e all’albero di Natale, il concerto va registrato e l’abbigliamento dei partecipanti deve essere consono all’occasione. La notizia è stata divulgata da Davide Maggio e, naturalmente, in pochissimo tempo ha sollevato un vero e proprio polverone.

Le altre polemiche

Si tratta però solamente di una delle tante polemiche che hanno travolto il gruppo de Il Volo. Infatti, tra le tante bizzarrie che costellano l’evento che avrà luogo il prossimo fine settimana, vi sarà anche quella relativa alla decisione di chiudere tutta la circostante area archeologica della Valle dei Templi.

Agosto è naturalmente uno dei periodi di massimo afflusso turistico per la Sicilia e prevedere la chiusura di un luogo di interesse di questa portata in un momento come questo è sembrata a molti una scelta a dir poco azzardata. Senza contare lo scarsissimo preavviso con il quale sono state avvisate le agenzie turistiche che, a quanto apre, al momento si trovano in grande difficoltà per la riorganizzazione delle visite.

Insomma, in poche parole si tratta di una decisione che rischia di rovinare le vacanze e i piani di migliaia di turisti che ogni anno accorrono da ogni parte del mondo per ammirare le bellezze della nostra terra.

Per finire, sotto accusa sono finiti anche i costi da capogiro dell’evento. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, per portare a termine il progetto saranno necessari circa 1 milione 200mila euro, di cui 200 mila saranno il cachet dei tre tenori, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble.