Il Volo, pace fatta con Roberto Cenci: i tre cantanti si scusano

Roberto Cenci depone l’ascia di guerra e fa pace con i tre ragazzi de Il Volo: la quiete dopo la tempesta

I rapporti tesi tra i ragazzi de Il Volo e Roberto Cenci, spesso sfociate in dichiarazioni poco carine e gentili, sono ormai noti alle cronache. Il regista, come molti sanno, in passato ha più volte accusato i tre cantanti di non essere stati abbastanza riconoscenti, dimenticandosi di lui una volta raggiunto il successo. Ignazio, Gianluca e Piero, ovviamente, hanno in più occasioni replicato alle parole dette da Cenci, contribuendo in questo modo ad alimentare ancora di più la polemica. Oggi, però, tra il trio e Roberto Cenci pace finalmente è stata fatta, e a rivelarlo è il settimanale Chi.

I ragazzi de Il Volo e Roberto Cenci si incontrano ad una festa: le scuse e poi la pace

Secondo quanto scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi: “Dopo anni di silenzio interrotti solo da bombe mediatiche il regista Roberto Cenci, complice un evento che li ha riuniti, ha accettato le scuse dei tre ragazzi de Il Volo che lui, insieme con Tony Renis e Bibi Ballandi, aveva scoperto ai tempi di Ti lascio una canzone”. A cercare di trovare un punto di incontro, dunque, pare che siano stati proprio Ignazio, Gianluca e Piero, porgendo le scuse al regista che, di tutta risposta, non si è certo tirato indietro.

Piero Barone de Il Volo innamorato: con Valentina Allegri è amore

Piero Barone e Valentina Allegri fanno ormai coppia fissa, è ufficiale. I due, infatti, sono stati spesso paparazzati in atteggiamenti intimi insieme e, di certo, oggi non di nascondono più. Per il cantante de Il Volo, dunque, le cose sembrano procedere bene non solo da un punto di vista professionale ma anche nel privato. Della figlia del Mister Allegri, infatti, Piero sembra essere molto innamorato e le premesse per una lunga storia d’amore, al momento, sembrano esserci tutte.