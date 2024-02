Il Volo, lite in radio: Barone sbotta con Ginoble (video), i fan basiti

Inaspettate scintille tra Piero Barone e Gianluca Ginoble, due dei membri de Il Volo (il terzo è Ignazio Boschetto). Di recente ospiti a Radio Number One, hanno parlato della loro ultima esperienza al Festival di Sanremo, in cui hanno portato in gara il brano “Capolavoro“, piazzandosi in finale all’ottavo posto. Ci si aspettava una delle tante interviste piuttosto scontate e invece, a gran sorpresa, i due cantanti si sono resi protagonisti, a causa di visioni differenti del loro futuro artistico, di un acceso botta e risposta che ha mostrato qualche crepa nel rapporto (da tempo i fan del trio sono convinti che a fare da collante nel gruppo sia Boschetto).

Tutto è iniziato quando Ginoble, a proposito della scelta di portare sul palco dell’Ariston il brano “Capolavoro”, ha sostenuto che tale canzone ha dato modo al pubblico di vedere Il Volo sotto una luce un poco differente rispetto al solito. In particolare, secondo Gianluca, il trio ha potuto apparire meno serioso e con più sfaccettature:

“Credo che sia stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ quasi troppo, come posso dire, seriosa, no? (…) Noi siamo così, possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato“.

Una dichiarazione che pareva non avere in sé alcun accenno polemico o alcun effetto collaterale. E invece Piero Barone l’ha trovata tutt’altro che innocua. E infatti ha sbottato in modo del tutto inatteso contro l’amico e compagno di mille avventure in giro per il mondo:

“Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me“.

Ginoble, rivolgendosi a Barone, ha provato a spiegare ulteriormente il suo punto di vista, citando l’esibizione che hanno fatto durante la serata delle cover, in cui, assieme al chitarrista Stef Burns, hanno realizzato una versione inedita di “Who Wants to Live Forever”: “Hai fatto i Queen e la gente magari non se l’aspettava” . Piero si è raddolcito? Manco per idea. Anzi ha rifilato un’altra replica al vetriolo:

“Ma la fai al modo de Il Volo. (…) Ma parla al singolare, parla per te. La gente pensa: i ragazzi de Il Volo, una camera. Ma dormite tutti e tre insieme? Eh, minch*a“.

“Non ti arrabbiare, hai capito che ti voglio dire“, ha concluso Ginoble, cercando di smorzare la polemica divampata apparentemente dal nulla. Evidentemente, nel trio, c’è qualche differenza di vedute che provoca degli scricchiolii. D’altra parte è piuttosto normale che dopo 15 anni di carriera qualcosina, in una ‘convivenza artistica’ così stretta, possa provocare dei grattacapi.

Nel corso dell’intervista non era presente Ignazio Boschetto che, come poc’anzi accennato, secondo i fan, è colui che è il collante della band. Inoltre diversi sostenitori de Il Volo sono rimasti basiti nell’assistere al botta e risposta infuocato in radio.