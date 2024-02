Domenica In, Ignazio Boschetto va via in polemica: attacco a Banfi

Ignazio Boschetto de Il Volo, ospite a Domenica In nella puntata dell’11 febbraio dedicata al Festival di Sanremo 2024, prima di congedarsi ha lanciato una frecciatina, anzi una frecciatona e pure l’arco, a qualcuno che ha preferito non menzionare specificatamente. “Comunque volevo dire che i cantanti cantano e non urlano”, ha scandito il musicista con tono polemico. Tantissimi telespettatori si sono chiesti a chi si sia riferito il ragazzo. Ebbene, tutto fa pensare che ce l’avesse con Lino Banfi, presente in trasmissione.

A inizio puntata, il comico pugliese, parlando con Emma Marrone, si è sfogato, sostenendo che tanti brani musicali di oggi cominciano con delle urla e che si fa fatica a comprendere le parole. “Ma perché tenete il microfono così attaccato alle labbra?”, ha chiesto Banfi a Emma Marrone, mimando il modo con cui diversi musicisti impugnano il microfono. E ancora: “Le canzoni cominciano tutte” con parole bofonchiate, “poi all’improvviso un urlo. Un anziano come me non vede nemmeno il labiale, non capisce”.

“Come fai a concentrarti sulla canzone? Io ieri sera ero seduto in prima fila, un posto bellissimo. Stavo proprio dietro al direttore d’orchestra, ho visto per tutta la sera le scapole e la cervicale del maestro. Poi sui social mi chiedono ‘perché non ridi?’. Come faccio a ridere se non capisco quello che dicono?”, ha concluso Banfi. L’intervento ha provocato delle risate a Domenica In. Pare che però sia andato di traverso a Boschetto. Da qui il congedo con polemica dal Teatro Ariston.

Sui social tantissimi hanno chiesto spiegazioni in merito all’accaduto. Pare proprio che il membro de Il Volo si sia legato al dito il passaggio delle “urla” dello sfogo di Banfi, decidendo di mettere i puntini sulle ì.

Ignazio Boschetto de Il Volo si sposa con Miss Venezuela: chi è la futura moglie

Nel corso dell’ospitata Boschetto ha anche detto che tra non molto si sposerà. La futura moglie è Michelle Bertolini, modella ed ex tennista nata a Caracas, nel 1994. Ha partecipato a Miss Venezuela, arrivando prima nel 2013, all’età di 19 anni.