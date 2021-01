Il Volo, Gianluca Ginoble e il fratello hanno il Covid: come stanno

Gianluca Ginoble (25 anni), uno dei tre talentuosi tenori de Il Volo, ha contratto il Coronavirus. Positivo anche suo fratello. A riferire la notizia è stato lo stesso cantante, che ha pubblicato un post su Instagram informando i propri followers sulle sue condizioni di salute. Attualmente è isolato dal resto della famiglia e in attesa di negativizzarsi presso la sua abitazione. Nel messaggio in cui ha dichiarato ai fan quanto avvenuto ,ha sottolineato di avere preso tutte le precauzioni necessarie per evitare il contagio. Nonostante ciò è risultato positivo al tampone ed ha invitato a non sottovalutare il virus e a rispettare le leggi vigenti così da arginare i nuovi casi di infezione.

Ginoble ha inoltre assicurato di stare bene, specificando che anche il fratello contagiato al momento non ha gravi sintomi. “Solo attraverso la collaborazione ce la faremo a superare questo periodo buio della nostra storia”, ha concluso il suo messaggio, con l’augurio che tutti facciano la loro parte nel provare a contenere la pandemia che proprio in questi giorni sembra avere ripreso a diffondersi, con il rischio imminente per l’Italia di ritrovarsi a breve dentro la cosiddetta terza ondata.

Nell’universo della musica, Gianluca è solo l’ultimo di un lungo elenco di persone ad aver contratto il Covid. Prima di lui, tra gli artisti canori ‘nostrani’, si sono infettati Nina Zilli, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Damiano dei Maneskin, la bassista del medesimo gruppo, Victoria, e molti altri ancora.

Il concerto de Il Volo a Natale

Solo pochi giorni fa, più esattamente il giorno di Natale, Il Volo è andato in onda su Rai1 alle 20.35 con un esclusivo live show. Il trio, che in questi anni ha incantato le platee di tutto il mondo, ha portato lo spirito del Natale nelle case degli italiani con una performance inedita, cantando “Adeste Fideles”, “Oh Holy Night” e “Astro del Ciel”.

L’esibizione ha avuto luogo nella magnifica cornice di Piazza Papa Pio XII a Roma. La Basilica di San Pietro alle spalle della Piazza ha completato la scenografia con l’albero e il Presepe che ogni anno vengono allestiti tra il colonnato. Il concerto è stato guardato da oltre 5 milioni di telespettatori, facendo registrare uno share del 21, 09%.