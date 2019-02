Il Volo dopo le critiche a Sanremo 2019: la nostra musica è vecchia? La replica

Il Volo dopo le critiche a Sanremo 2019: la nostra musica è vecchia? Arriva la replica dei ragazzi

I tre ragazzi de Il Volo, pur essendo molto amati e apprezzati all’estero, in Italia a volte fanno fatica ad arrivare e convincere in pieno giornalisti e critici musicali. Una delle critiche che spesso viene mossa a Ignazio, Gianluca e Piero, è quella di fare delle canzoni non a passo con i tempi. “Una musica vecchia” e una “Canzone che rappresenta un’Italia vecchia” hanno detto alcuni del singolo che i tre hanno portato quest’anno a Sanremo. Questi appunti, stamattina, sono stati esposti ai tre cantanti da un’inviata di Storie Italiane che, a sorpresa, è riuscita ad intercettarli a Sanremo.

Il Volo rispondono ai critici: Sanremo 2019? “A prescindere dalle critiche noi siamo contenti”

A prendere la parola a Storie Italiane, per rispondere a chi non sta apprezzando molto il pezzo de Il Volo a Sanremo 2019, è stato Gianluca. Cosa ha risposto a chi giudica la loro musica e il loro stile vecchio? “Non possiamo piacere a tutti e non bisogna piacere a tutti. Noi abbiamo passato varie fasi, da bambini prodigio a cantanti adulti. Se quest’anno festeggiamo 10 anni di carriera un motivo ci sarà” ha replicato il cantante. Lo stesso, poi, in merito alla questione ha anche aggiunto: “A prescindere dalle critiche noi siamo contenti di quello che facciamo”.

Festival di Sanremo 2019: le aspettative dei tre ragazzi de Il Volo

Ignazio, Gianluca e Piero de Il Volo si aspettano di vincere anche questo Festival? Con quali aspettative si sono approcciati a Sanremo 2019? “Non ci sono grandi aspettative” ha dichiarato Ignazio a Storie Italiane “Certo, vincere non fa schifo a nessuno”. Piero (a Sanremo con la fidanzata Valentina Allegri) ha spiegato invece che per loro – quest’anno – è stato già un onore partecipare ed esserci.