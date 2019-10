Il Volo in concerto su Canale 5: ecco quando va in onda

Quando va in onda su Canale 5 il concerto de Il Volo

Gianluca Ginoble, Pietro Barone e Ignazio Boschetto, in arte il Volo, festeggiano i loro primi 10 anni di carriera. I tre tenori, lanciati dal programma televisivo Ti Lascio una Canzone, ne hanno fatta di strada. La vittoria al Festival di Sanremo, i piazzamenti all’Eurovision Song Contest fino alle vette delle classifiche americane hanno fatto del trio italiano un fenomeno della musica mondiale. Una musica trasversale, amata da grandi e bambini. Il Volo, nel bene e nel male, ha contribuito a esportare all’estero il Made in Italy. I giovani tenori del Paese della lirica hanno incantato le platee di tutto il mondo con le loro esibizioni e vantano anche un primato di tutto rispetto: sono infatti i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto con una casa discografica statunitense. E il loro successo sembra destinato a non finire, complice anche un repertorio di canzoni che sa unire generazioni diverse.

Il Volo in concerto: l’evento sarà trasmesso in esclusiva su Canale 5

Quest’anno Gianluca Ginoble, Pietro Barone e Ignazio Boschetto, compiono 10 anni di carriera. E lo fanno in grande stile. Canale 5 trasmetterà in esclusiva lo show 10h Anniversary, ovvero il concerto dei tre tenori dello scorso 16 giugno nella suggestiva Cava del Sole di Matera dove il trio ha ripercorso tutti i successi della sua carriera. La trasmissione dell’evento televisivo è programmata per la fine di ottobre. C’è da scommettere che sarà un vero e proprio evento televisivo che terrà incollati allo schermo milioni di telespettatori. Un grande successo, dunque, per Mediaset essersi aggiudicata l’esclusiva della trasmissione di questo evento a scapito dei competitor della Rai.

Il concerto del Volo: il giallo della trasmissione. Perché non sulla Rai?

Prima dell’inizio del concerto, c’è un piccolo giallo che appassiona gli addetti ai lavori: perché l’evento è stato acquisito da Mediaset e non dalla Rai? Chi ne trae più vantaggio? C’è comunque da dire che Mediaset aveva già mandato in onda un altro concerto-evento dei tre tenori. Stiamo parlando di Il Volo – Una notte magica: tributo ai Tre Tenori, evento dedicato a Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. Una scelta che ci sembra essere in perfetta continuità. Non ci resta che sederci sul divano e goderci lo spettacolo già anticipato dal Volo tramite i suoi canali social.