Il Trono di Spade, polemica per il finale: in America si pensa a un sequel

Finale Il Trono di Spade: ci sarà un film o una nuova stagione? Ultime news

Telespettatori in rivolta: il finale di Game of Thrones non è piaciuto a nessuno. Troppo frettoloso, grossolano e insensato per una delle serie più amate degli ultimi tempi. Mentre qualcuno ha aperto una petizione per girare daccapo l’ottava stagione, in America si sta facendo strada l’idea di un sequel. Del resto l’ultima puntata ha lasciato molti finali aperti: da Arya esploratrice a Sansa regina del Nord, passando per il ritorno di Jon Snow oltre la Barriera e il regno di Bran Stark. Non è escluso che i produttori, considerata la grande popolarità della storia, progettino una nuova stagione o un film, per regalare così ai fan nuove emozioni. Ma soprattutto per rispondere alle tante domande che non hanno trovato risposta nel finale (clicca qui per leggerli tutti), come il destino di Drogo e quello di Daario, praticamente assente dalla settima stagione.

Kit Harington non vuole più indossare i panni di Jon Snow

Di sicuro in un ipotetico sequel toccherà fare a meno di Jon Snow. L’attore Kit Harington ha dichiarato pubblicamente che non vuole più indossare i panni del suo personaggio più famoso. Il 32enne vuole andare avanti, con nuove sfide professionali. E magari interpretare ruoli comici, dopo dieci anni passati tra drammi e battaglie. Nonostante questo Kit sarà sempre grato a Il Trono di Spade, come sottolineato in un’intervista rilasciata al settimanale F: “Jon Snow sarà sempre il ruolo più importante della mia carriera e lo amerò più di qualsiasi altro dovessi mai interpretare. La serie mi ha regalato una moglie (Rose Leslie, l’interprete di Ygritte, ndr) e un gruppo di amici per la vita”.

Game of Thrones: iniziate le riprese del primo prequel

In attesa di sapere se ci sarà oppure no un sequel, l’HBO ha già avviato i lavori per il primo prequel di Game of Thrones. Negli scorsi giorni sono iniziate a Belfast, nell’Irlanda del Nord, le riprese di Bloodmoon, serie tv basata sempre sui racconti di George RR Martin. La storia sarà ambientata cinquemila anni prima degli eventi visti nella serie originale e dunque non vedremo alcun personaggio della serie madre. La trama sarà incentrata sui Figli della foresta, al tempo abitanti di Westeros, e verrà approfondita la nascita degli Estranei. Star del cast l’attrice Premio Oscar Naomi Watts.