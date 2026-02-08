 Skip to main content
Il sontuoso compleanno di Elisabetta Gregoraci: foto, location, invitati e Briatore presenza fissa

Il grande party dato da Elisabetta Gregoraci per festeggiare il compleanno, la showgirl ha spento 46 candeline

Mirko Vitali8 Febbraio 20263 minuti di lettura
Fiori per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, domenica 8 febbraio 2026, ha compiuto 46 anni. Li ha festeggiati a Montecarlo, con una maxi festa nel lussuoso ristorante Cipriani di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore. E infatti al party ha presenziato anche l’imprenditore piemontese, che ha postato uno scatto in compagnia dell’ex moglie e del loro figlio Nathan Falco. Nonostante ci sia stata la separazione, Briatore e Gregoraci non hanno mai smesso di essere una famiglia. Certo, la passione di un tempo è svanita e sono cambiate parecchie cose a livello personale per entrambi. Negli eventi importanti, però, appaiono sempre insieme e uniti.

Il compleanno di Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore, il figlio, gli amici e i parenti

A rendere la serata indimenticabile, sono stati anche i tanti invitati. Amici e parenti hanno celebrato i 46 anni della showgirl di Soverato. A dominare la festa i colori bianco e nero. Dopo la cena, per ‘addolcire’ ulteriormente il clima della serata, sono state offerte tre maxi torte e altri pasticcini. Tutti rigorosamente “black and white”, per rispettare il filo conduttore del party. Gregoraci, sui suoi profili social, ha postato una raffica di scatti dell’evento, immortalandosi con gli affetti che le sono stati vicini nel giorno del compleanno.

Naturalmente non è nemmeno mancato uno scatto con Briatore e Nathan. In sostanza, quel concetto di “famiglia” spesso menzionato dall’imprenditore è condiviso pienamente dall’ex coniuge. Tra l’altro i due, nelle scorse settimane, sono stati insieme in Kenya. Guai, però, a parlare di ritorno di fiamma. In più occasioni sia Elisabetta sia Flavio hanno spiegato che oggi sono unitissimi, ma che il legame passionale tipico tra marito e moglie non c’è più.

Party per Elisabetta Gregoraci

Tornando al compleanno, la conduttrice calabrese è anche stata inondata di fiori. Lei stessa ha mostrato quante composizioni floreali ha ricevuto. Qualche persona misteriosa le ha donato un gigantesco mazzo di rose. Non è da escludere che sia stato Briatore l’autore del regalo. Chissà se invece è stato un corteggiatore segreto a omaggiarla.

Elisabetta Gregoraci è single?

Il cuore di Elisabetta Gregoraci è occupato. Pare di no. Da mesi tutto tace sul fronte gossip. Sembra che si sia conclusa la frequentazione che la showgirl aveva iniziato con Tomas Talin, giovane imprenditore. I due, circa un anno fa, erano stati paparazzati in diverse occasioni. A un certo punto non si è più saputo nulla. Probabile che la storia sia stata fugace.

