Il silenzio dell’acqua e All Together Now passano a mercoledì e sabato

Stravolgimenti in casa Mediaset: i palinsesti di programmi e fiction cambiano questa settimana. In particolare, la nuova programmazione vede una nuova sistemazione per Il silenzio dell’acqua 2 e All Together Now. La quinta edizione del Grande Fratello Vip raddoppia nuovamente e torna ad andare in onda, non solo il lunedì, ma anche nella prima serata di venerdì. In questo modo, prende chiaramente il posto della fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Qual è il destino della serie tv di Canale 5? I telespettatori dovranno segnarsi un nuovo appuntamento con Luisa, Andrea e le loro indagini a Castel Marciano: mercoledì sera. Pertanto, il 2 dicembre non verrà trasmessa la nuova puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker, bensì i prossimi due episodi della fiction con la Angiolini.

Un cambio di programmazione importante visto che, con il ritorno del reality show condotto da Signorini nella prima serata di venerdì, si ritrovano a traslocare anche altri programmi. In quanto la Angiolini andrà il mercoledì, All Together Now 3 slitta a sabato sera. Pare che con questo cambiamento, Il silenzio dell’acqua 2 potrebbe rendere meglio nei dati degli ascolti tv. Inizialmente si pensava che il GF Vip avrebbe raddoppiato il suo appuntamento andando in onda nella prima serata di sabato. Invece, torna a essere il grande protagonista del venerdì sera. Intanto, il talent show condotto dalla Hunziker colmerà il vuoto lasciato da Tu Si Que Vales, la cui ultima puntata è stata trasmessa in diretta lo scorso 28 novembre.

Per il programma di Canale 5, che ha nella giuria J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, mancano solo due appuntamenti, che andranno rispettivamente in onda il 5 e il 12 dicembre 2020. Invece, per quanto riguarda la fiction, mancano tre puntate, che verranno dunque trasmesse nelle prime serate dei prossimi mercoledì 2, 9 e 16 dicembre 2020.

Una gran bella notizia per chi segue con passione le vicende legate alla Casa più spiata d’Italia. Dopo un brevissimo stop, torna il doppio appuntamento con il reality show. Solo per una settimana il programma è andato in onda solo di lunedì. Ma la notizia che sta ancora creando diverse reazioni riguarda il prolungamento fino all’inizio del prossimo mese di febbraio. Infatti, i concorrenti continueranno la loro esperienza nella trasmissione per ancora molto altro tempo.