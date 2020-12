Il Silenzio dell’Acqua 3 si farà? Le ultime news sulla terza stagione

Ci sarà la terza stagione de Il Silenzio dell’Acqua? Questa sera è andata in onda l’ultima puntata del secondo capitolo della serie tv con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ancora una volta, Luisa e Andrea hanno dovuto risolvere un importante mistero riguardante Castel Marciano. Nel corso della prima puntata, sono stati scoperti i corpi di Sara e Luca, mamma e figlio uccisi in modo misterioso. I sospetti sono subito caduti sul marito della defunta, Rocco. Ma le indagini sono risultate con il tempo abbastanza complesse ed è stato difficile per Luisa e Andrea scoprire cos’è accaduto la notte del duplice omicidio. Sara e Luca sono stati uccisi da Salvatore Liverani, il padre di Rocco!

Ma la terza stagione ci sarà? I telespettatori potranno assistere ad altre indagini di Luisa e Andrea? È ovvio che il pubblico si ponga questa domanda, però sono diversi i fattori che la rete dovrà tenere in considerazione per dare il consenso a una continuazione della siere. Valutando gli ascolti tv, le cose non sono andate esattamente come probabilmente era stato previsto. A differenza della prima stagione, la seconda ha perso vari punti di share, in quanto i telespettatori sono diminuiti. Per tale motivo, dalla prima serata di venerdì, la serie è stata spostata a mercoledì. Ad appoggiare l’idea sono gli attori. Più volte, la Angiolini ha fatto sapere di essere favorevole a una continuazione, dando la sua disponibilità.

Della stessa idea sono Pasotti e Camilla Filippi. Dunque, c’è una possibilità che Canale 5 accolga un altro capitolo. I fan, inoltre, vogliono scoprire se Andrea è morto oppure no nel finale della seconda stagione. Bisogna ora attendere le comunicazioni ufficiali da parte del cast e della Mediaset per capire se la storia di Castel Marciano potrà avere un seguito. I dati degli ascolti, però, potrebbero anticipare la chiusura della fiction.

Intanto, in una Storia su Instagram, la Angiolini ha mostrato il suo disappunto per l’ora in cui ha preso inizio la puntata:

“Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che problema c’è? La gente non deve stare sveglia per seguirlo. È pure l’ultima puntata, grazie!”.

Il Silenzio dell’Acqua 2 ultima puntata, cosa è successo e dove rivederla

Non solo la scoperta dell’assassino, ma a caratterizzare il finale è stata anche la morte di Sergio. Proprio quest’ultimo aveva aggredito Elio. Per l’aggressione era stato accusato Andrea, il quale poi è potuto tornare a casa grazie all’aiuto di Matteo. Intanto, Luisa ha permesso a Rocco di trascorrere dei momenti con la piccola Giulia. La bambina, però, ha confessato alla poliziotta che sua madre aveva ammesso che il Liverani non è il suo vero padre! Poco dopo, Luisa non ha più notizie della piccola.

A rapirla è stata Rocco e così Luisa e Andrea hanno pensato che sia lui l’assassino che stanno cercando. In un flashback, il Liverani ha ricordato la lite in cui ha scoperto che Giulia non è sua figlia e il momento in cui Sara e Luca sono morti. Subito dopo si è assunto la colpa per il duplice omicidio. La piccola è stata poi affidata al nonno, il padre di Rocco. Quando Luisa ha portato la bambina dal signor Liverani ha compreso un’altra verità: suo papà è proprio colui che credeva essere suo nonno! Andrea ha, nel frattempo, scoperto il tutto attraverso gli esami del Dna che Salvatore è il padre di Giulia e ha ucciso Sara e Luca.

L’uomo si invaghì di Sara anni prima, come ha raccontato lui stesso nel suo interrogatorio, e a seguito di una lite ha commesso il duplice omicidio. Dopo l’arrestato di Salvatore, Giulia è stata affidata a Rocco, sebbene non sia il padre vero. Infine, Andrea ha scoperto che a uccidere Sergio è stato Elio, il quale è morto per mano di Luisa. Purtroppo nel conflitto a fuoco anche Andrea è stato colpito da un proiettile. Non si sa se il Baldini sia sopravvissuto oppure no. I telespettatori potranno rivedere il finale della seconda stagione sul portale di MediasetPlay.