Il silenzio dell’acqua 2, quando inizia? Pasotti: “Baldini sta tornando!”

Riprese Il silenzio dell’acqua 2: Giorgio Pasotti annuncia il ritorno di Andrea Baldini

Sembra proprio che le riprese de Il silenzio dell’acqua 2 siano iniziate. Giorgio Pasotti ha parlato di questa fiction Mediaset sul suo profilo Instagram, mandando in visibilio tutti i suoi follower, che aspettavano proprio qualche notizia in più sulla nuova stagione. Il finale della prima aveva lasciato perplessa la maggior parte dei telespettatori, che non sa proprio cosa aspettarsi dalla nuova trama. Delle anticipazioni sono già emerse e ci permettono di scoprire qualcosa in più sulla storia di Luisa Ferrari e Andrea Baldini, interpretati rispettivamente da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Quando inizia Il silenzio dell’acqua 2?

Vi abbiamo parlato delle ultime anticipazioni della seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, e ora Giorgio Pasotti ha annunciato l’inizio delle riprese con questo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Andrea Baldini sta tornando… vi tocca pure la seconda!”. Questa nuova stagione sarà quella finale? Lo potremmo sapere solo quando ci sarà l’ultima puntata: in base agli ascolti e alla disponibilità degli attori, si potrà decidere se realizzare un’altra stagione di questa fiction di Canale 5. È certo che la prima puntata de Il silenzio dell’acqua verrà trasmessa nel 2020, probabilmente in primavera.

Il silenzio dell’acqua 2 anticipazioni: prime notizie sulla trama della nuova stagione

Quali sono le nuove anticipazioni de Il silenzio dell’acqua? Sappiamo che Andrea Baldini e Laura Ferrari dovranno indagare su un altro caso che li terrà impegnati in Friulli-Venzia Giulia: i pericoli non mancheranno ed entrambi rischieranno di perdere la vita; anche i loro famigliari – soprattutto quelli più stretti – dovranno combattere per non rimanere schiacciati da verità più grandi di loro. In tutto questo clima di alta tensione, Luisa sarà chiamata a risolvere delle questioni legate al suo passato, che ci permetteranno di scoprire altri segreti sul suo conto.