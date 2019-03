Il silenzio dell’acqua 2 ci sarà? Anticipazioni e ultime curiosità

By

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua 2: ci sarà davvero?

Non è al momento stata confermata la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, anche se tutto farebbe pensare a un prosieguo della storia di Andrea (Giorgio Pasotti) e Luisa (Ambra Angiolini), i due poliziotti che hanno a lungo cercato la verità sulla scomparsa di Laura (Caterina Biasiol). I due protagonisti – dopo svariati momenti di grande tensione – sono riusciti a creare una sintonia perfetta, che ha permesso loro di far luce su segreti nascosti da personaggi insospettabili. Il lavoro di squadra ha aiutato, anche se Andrea si è più volte scontrato con Luisa a causa delle accuse sul figlio Matteo (Riccardo Maria Manera).

Seconda stagione Il silenzio dell’acqua, le parole di Giorgio Pasotti

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Giorgio Pasotti al settimanale Vero Tv ci fanno ben sperare di scoprire molto presto delle prime anticipazioni su Il silenzio dell’acqua 2. Ecco quali sono state le sue parole sul finale aperto e sulla possibilità di rivedere alcuni personaggi: “Non si può escludere, anche perché siamo abituati a vedere personaggi ‘ricorrenti’. Basti pensare al mio Paolo Libero di Distretto di polizia, ricomparso nella stagione successiva sotto sembianze di fantasma”. L’attore non esclude quindi a priori la seconda stagione della fiction di Canale 5; una fiction che è piaciuta tanto ai telespettatori e che ha dato un respiro a Mediaset, dopo alcune serie TV dagli ascolti non proprio strabilianti.

Curiosità Il silenzio dell’acqua: un ritorno sconvolgente?

Giorgio Pasotti parla anche di “fantasmi”. Nella seconda stagione de Il silenzio dell’acqua potrebbe esserci qualche grande ritorno? O magari non è stata fatta realmente chiarezza su Laura e, dietro la sua scomparsa, c’è qualcosa più grande di Luisa e Andrea? Sarebbe bello rivederli nuovamente insieme e molto presto scopriremo se ci sarà o meno la seconda stagione. Le quattro puntate non sono bastate ai telespettatori, che vorrebbero rivedere i due poliziotti in azione!