Il Silenzio dell’Acqua 2 anticipazioni terza puntata: aggressioni e tensione

Nel corso degli episodi 5 e 6, in onda il prossimo mercoledì 9 dicembre 2020, cambiano le carte in tavola: mentre Don Carlo viene gravemente ferito, le indagini vengono stravolte

Cosa accade nella terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2? Le anticipazioni rivelano che Luisa e Andrea continueranno a indagare sul duplice omicidio che ha colpito Castel Marciano. I due poliziotti, interpretati rispettivamente da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, hanno trovato i corpi senza vita di Sara e del figlio Luca. I loro sospetti si concentrano su Rocco, l’ex marito della donna e padre del ragazzo. La polizia, infatti, crede che sia stato proprio lui a compiere questi due atroci gesti. La situazione per l’uomo si aggrava, in quanto ormai Luisa e Andrea hanno scoperto che riceveva del denaro dalla sua amante. Inoltre, Rocco possedeva una pistola che è finita addirittura nelle mani di Luca, quando era ancora in vita. E mentre tentano di risolvere anche i loro problemi di vita privata, i due poliziotti si metteranno alla ricerca di nuovi indizi, dopo il funerale avvenuto nel corso della seconda puntata.

Chi ha ucciso Sara e Luca? Questa è la domanda che si stanno ponendo in tantissimi telespettatori, ma la risposta non arriverà nella penultima puntata, che comprende gli episodi 5 e 6. Sicuramente altri indizi riusciranno a rendere la visione più chiara. In particolare, Sergio potrebbe avere un movente, mentre Davide prenderà una decisione difficile. Di conseguenza, si ritroverà a dover affrontare una situazione abbastanza pericolosa. Andrea continuerà a portare avanti la sua teoria: Elio potrebbe essere coinvolto in questa tragedia. Ma Luisa non sarà dello stesso avviso. Infatti, la Ferrari sarà convinta del fatto che Baldini sia influenzato dalla gelosia che nutre nei confronti di Roberta.

Pertanto, il vicequestore e Luisa vedranno in modo diverso i nuovi indizi riguardanti l’indagine. Questa situazione, però, non li dividerà, anzi. Sara e Umberto potrebbero, intanto, nascondere qualcosa alla polizia. Ma ecco che Luisa farà una scoperta che riuscirà a cambiare le carte in tavola. Le anticipazioni rivelano che Don Carlo verrà gravemente ferito da Sergio, il quale fuggirà e chiederà aiuto a Elio. Andrea mostrerà i suoi sospetti su quest’ultimo e la tensione aumenterà. Il vicequestore rischierà la sospensione dopo uno scontro con il padre di Matteo!

Sempre non ci saranno ancora altri cambiamenti nella programmazione di Canale 5, la terza puntata andrà in onda il prossimo mercoledì 9 dicembre 2020, in prima serata. Inizialmente la miniserie è andata in onda di venerdì, ma la Mediaset ha scelto di spostarla al mercoledì.