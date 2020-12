Il Signore degli Anelli serie tv cast: i nomi degli altri attori scelti

Amazon Studios ha recentemente annunciato i nomi di altri venti attori che si aggiungeranno al cast della serie de Il Signore degli Anelli. La serie, tratta dal capolavoro di J.R.R. Tolkien, è guidata dagli sceneggiatori e direttori esecutivi John D. Payne e Patrick McKay. La regia dei primi due episodi è affidata a Juan Antonio Bayona, che sarà anche direttore esecutivo insieme a Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble e Sharon Tal Yguado.

Per quanto riguarda i nuovi volti che reciteranno nel progetto targato Amazon Original provengono da Nuova Zelanda, Australia, Sri Lanka, Regno Unito e Stati Uniti. Di seguito i loro nomi: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry.

E poi ancora Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Già a inizio anno Amazon aveva annunciato parte del cast che avrebbe partecipato al progetto. Attori internazionali, alcuni conosciuti anche per aver recitato in famose serie tv. È il caso di Robert Aramayo, che ha vestito i panni del giovane Ned Stark; Joseph Mawle, che ha interpretato Benjen Stark nel Trono di Spade, ma anche di Ismael Cruz Córdova che ha lavorato nella serie tv The good wife e Charlie Vickers, presente nella seconda stagione dei Medici come Guglielmo Pazzi.

Tra gli altri attori già precedentemente annunciati ritroviamo anche Ema Horvath, Markella Kavenagh e l’attore teatrale britannico Owain Arthur. E ancora: Nazanin Boniadi che ha lavorato anche al primo film di Iron Man e al secondo di Zoolander; Tom Budge, Morfydd Clark, Tyro Emuh, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith e Daniel Weyman.

La serie tv de Signore degli Anelli sarà composto di cinque stagioni e verrà girato in Nuova Zelanda. Secondo lo staff, il Paese è sembrato perfetto per ricreare i luoghi magici e maestosi, ricchi di foreste incontaminate e splendide coste, descritti nel libro di Tolkien. L’adattamento televisivo racconterà gli avvenimenti che precedono cronologicamente La Compagnia dell’Anello e che si svolgeranno nella Terra di Mezzo.

Come già precedentemente svelato da Deadline, la serie tv de Il Signore degli Anelli è prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema. Quest’ultima è una divisione della Warner Bros. Entertainment, che ha lavorato sulla produzione cinematografica della trilogia di successo regia di Peter Jackson.