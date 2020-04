Il Signore degli Anelli: record, Oscar e incassi della trilogia (film per film)

By

Il Signore degli Anelli: record, incassi e oscar dei singoli film della trilogia

Il Signore degli Anelli, fin dall’uscita del primo capitolo della saga (“La Compagnia dell’Anello”), ha fatto incetta di record e incassi, oltreché di premi cinematografici. Un successo planetario che si è poi consolidato con il secondo e terzo capitolo, rispettivamente “Le due Torri” e “Il ritorno del Re“. In totale la trilogia ha vinto 17 premi Oscar, incassando, a livello globale, quasi 3 miliardi di dollari (per la precisione 2.917.421,382 milioni). Ricordiamo che è stata poi realizzata una secondo trilogia derivante dall’universo di Tolkien: Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (2012), Lo Hobbit – La desolazione di Smaug (2013) e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (2014). Inoltre, per il 2020, è prevista una serie tv prodotta da Amazon. Sarà sviluppata su 5 stagioni e sarà la serie più cara della storia del piccolo schermo: si stima un investimento di oltre un miliardo di dollari.

Gli Oscar vinti dalla saga de Il Signore degli Anelli

– “La Compagnia dell’Anello” ha vinto 4 Oscar (2002) su 13 candidature: migliore fotografia a Andrew Lesnie, Miglior trucco a Peter Owen e Richard Taylor, Migliori effetti speciali a Jim Rigyel, Randall William Cook, Richard Taylor e Mark Stetson, e Miglior colonna sonora a Howard Shore.

– “Le due Torri” si è aggiudicato due Oscar (2003), su 6 candidature: Miglior montaggio sonoro a Ethan Van der Ryn e Mike Hopkins

e Migliori effetti speciali a Jim Rygiel, Joe Letteri, Randall William Cook e Alex Funke.

– “Il ritorno del Re” ha conquistato ogni Oscar a cui era stato candidato, totalizzando 11 statuette: Miglior film a Barrie M. Osborne, Peter Jackson e Fran Walsh, Migliore regia a Peter Jackson, Migliore sceneggiatura non originale a Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, Migliore scenografia a Grant Major, Dan Hennah e Alan Lee, Migliori costumi a Ngila Dickson e Richard Taylor, Miglior trucco a Richard Taylor e Peter King, Miglior montaggio a Jamie Selkirk, Miglior sonoro a Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges e Hammond Peek, Migliori effetti speciali a Jim Rygiel, Joe Letteri, Randall William Cook e Alex Funke, Miglior colonna sonora a Howard Shore, Miglior canzone (Into the West) a Howard Shore, Fran Walsh e Annie Lennox.

Il Signore degli Anelli, incassi record

“La Compagnia dell’Anello” ha incassato totalmente 871.530, 324 milioni di dollari. “Le due Torri” ha guadagnato globalmente 926.047,111 milioni di dollari. L’ultimo capitolo della saga, “Il ritorno del Re”, ha avuto un incasso planetario di 1.119.929,521 milioni di dollari. Al netto dell’inflazione, il primo film è al 65° posto dei film più visti della storia, il secondo al 62°, mentre il terzo è al 24° posto della speciale classifica.