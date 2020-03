Il Segreto come finisce, un’attrice lancia un indizio: la foto di Isabel

Ultima puntata Il Segreto, come finisce: l’interprete di Donna Isabel svela un indizio

L’attrice Silvia Marsó, la Marchesa Isabel ne Il Segreto, lancia un nuovo indizio su come potrebbe finire la soap opera spagnola. Scendendo nel dettaglio, l’interprete della Los Visos, ha condiviso in questi giorni una foto che la ritrae in compagnia dei ‘suoi uomini’. Stiamo parlando di Adolfo e Tomas, i suoi due figli. Ma c’è un particolare che non poteva passare inosservato agli occhi dei telespettatori. A fianco ai due ragazzi c’è un uomo, che insieme a loro regge il corpo di Isabel. Tutti e quattro appaiono super felici, ma chi è il personaggio presente nella foto? È appunto questo l’indizio che lancia Silvia attraverso questa foto su Instagram? Sono diversi i fan spagnoli che sotto il post chiedono all’attrice chi sia l’uomo. Dunque, nel corso delle puntate andate in onda in Spagna non è mai stato presentato questo personaggio. Qualcuno pensa che si tratti di un componente della famiglia Castro, che andrebbe così a svelare un grande mistero.

Il Segreto come finisce, ancora tanti dubbi: intanto spunta un nuovo e misterioso personaggio nella foto condivisa dall’attrice

Vi abbiamo già anticipato che l’ultima puntata de Il Segreto avrà il compito di svelare un grande mistero su Puente Viejo. Di cosa si tratta? Ancora non lo sappiamo e pare che neanche gli attori stessi sappiano cosa stanno preparando gli autori della soap. A rivelarlo è Maria Bouzas, interprete di Donna Francisca. L’attrice ha dichiarato di non essere a conoscenza dei prossimi sviluppi riguardanti la trama finale. Un dettaglio è certo: l’intenzione è quella di regalare un grande finale al pubblico. “La trama è in fiamme e alcuni personaggi sperimenteranno cambiamenti che cambieranno la loro vita. Abbiamo già appreso che La Marchesa nasconde un segreto e sembra che presto verrà alla luce. Silvia Marsó ha condiviso sui suoi social network un’immagine in cui rivela un grande indizio su ciò che verrà”, questo è ciò che scrive Antena 3, condividendo la foto pubblicata dall’attrice.

Il Segreto ultima stagione, in attesa del grande finale: il pubblico vuole scoprire nuovi dettagli

“Presto ci saranno tante novità, non posso svelarle. Ma c’è un indizio nella foto”, dichiara Silvia su Instagram. L’indizio sembra riguardare l’uomo ritratto nella foto insieme a Isabel, Tomas e Adolfo. Non ci resta ora che attendere per scoprire come si evolverà la trama della nota soap opera spagnola per questa dodicesima e ultima stagione.