Il Segreto torna in onda dopo la pausa estiva: dove eravamo rimasti

Il Segreto torna in onda da lunedì 26 agosto, dove eravamo rimasti: Carmelo e Don Berengario uccidono i Molero

Il Segreto torna in onda su Canale 5 dopo una lunga pausa estiva alle ore 15.30 lunedì 26 agosto. Sono diverse le settimane durante le quali il pubblico ha dovuto rinunciare ai protagonisti di Puente Viejo. Ora gli amati personaggi della soap opera spagnola, finalmente, stanno tornando sul piccolo schermo a intrattenere i telespettatori. Ma dove eravamo rimasti? Nel corso delle puntate in onda prima della pausa estiva, abbiamo assistito a un importante colpo di scena. Carmelo e Don Berengario hanno ucciso i Molero. Il sindaco, dopo aver compreso che padre e figlio avevano abusato di Julieta, ha deciso di affrontarli. Proprio durante questo scontro, il Leal ha sparato un colpo di arma da fuoco che ha messo fine alla vita di Eustaquio. Lamberto, furioso per quanto accaduto al padre, ha cercato di uccidere Carmelo, salvato in tempo proprio da Berengario. Quest’ultimo ha iniziato a sentire dei forti sensi di colpa, ma Julieta è riuscita a convincerlo a non denunciare l’accaduto. Ciò, però, non ha spento il dolore della povera Uriarte, che si è chiusa in sé stessa.

Riassunto puntate Il Segreto: Adela sta male, Elsa vicina al nuovo medico Alvaro

Mentre Julieta si è chiusa in sé stessa, Don Berengario non riesce a smettere di pensare a quanto accaduto. I forti sensi di colpa portano il prete di Puente Viejo a confessarsi di fronte al collega Don Anselmo. Nel frattempo, Carmelo si ritrova anche ad affrontare un altro importante problema: Adela sta male. Purtroppo, le schegge di proiettile che si trovano nella testa della maestrina continuano a farle rischiare la vita. A Puente Viejo intrattengono i telespettatori anche Elsa e Isaac. La storia d’amore tra i due sembra destinata a non avere un lieto fine. La giovane Laguna si è particolarmente avvicinata ad Alvaro, il nuovo medico del paesino spagnolo. La loro amicizia pare non andare, però, a genio ad Antolina, che vorrebbe vedere Elsa sparire dalla sua vita.

Il Segreto, riassunto puntate precedenti: Fe in pericolo, Maria vicina a Roberto

A Puente Viejo, anche la vita di Fe è decisamente in pericolo. Un individuo misterioso, dal nome Faustino, sembra voler vendicarsi contro l’ex domestica di Donna Francisca. Scendendo nel dettaglio, l’uomo è arrivato nel paesino spagnolo per riavere il denaro che Fe ha rubato durante la sparatoria all’interno del bordello. Mauricio, ovviamente, è disposto a tutto pur di aiutare la sua amata dal pericoloso Faustino. Intanto, all’interno della Villa della Montenegro, Maria è apparsa particolarmente legata all’amico Roberto. Donna Francisca e Fernando si sono alleati proprio per separare i due.