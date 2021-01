Il Segreto, Rosa completamente folle: ora è pronta a uccidere Marta

Nelle prossime puntate de Il Segreto Rosa continua a mostrarsi mentalmente instabile! La giovane Solozabal nutre una gelosia sempre più forte nei confronti di Marta, convinta che l’amore tra lei e Adolfo non si sia mai spento. Proprio per evitare qualsiasi fraintendimento, la più grande delle sorelle Solozabal ha deciso di sposare Ramon. A quest’ultimo ha proposto più volte di lasciare insieme Puente Viejo, per rifarsi una nuova vita a Bilbao. Il giovane, però, non ha mai preso realmente in considerazione questa idea, certo di dover aiutare Ignacio con la fabbrica. Marta non può fare altro che continuare a vivere a La Casona e questo sembra destabilizzare maggiormente Rosa. Le anticipazioni rivelano che Adolfo cerca di incoraggiare la moglie a vivere una vita più serena, ma questo non basta. Infatti, la ragazza è pronta a lamentarsi di tutto e accusa il marito di non prendersi cura di lei.

Nel frattempo, Pablo e Carolina hanno la possibilità di viversi finalmente il loro amore, in quanto scoprono di non essere fratello e sorella. E mentre si godono questi momenti felici, non possono fare a meno di sentirsi in colpa. I due giovani innamorati notano con amarezza che Marta e Rosa stanno affrontando delle situazioni complicate, tra rabbia e tristezza. L’instabilità mentale della seconda diventa sempre più evidente, in particolare quando scopre uno sguardo complice tra Adolfo e Marta! Rosa, a questo punto, perde completamente la testa e sua madre non può non notarlo!

Donna Begona tenta di calmare l’angoscia della figlia e le consiglia di eliminare gli ostacoli che stanno contrastando la sua felicità. La moglie di Ignacio, però, non sa che così ha appena invogliato la figlia a commettere gesti folli! A questo punto, Rosa dimostra di essere più calma e determinata a seguire il consiglio di sua madre. Pertanto, si scusa con Adolfo per l’atteggiamento che ha assunto nelle ultime settimane e gli promette che cambierà. Donna Begona riunisce poi tutta la famiglia a colazione e dà così la possibilità a Rosa di scusarsi per il suo comportamento instabile. Le sue scuse vengono apprezzate da Don Ignacio, il quale ora spera in una riconciliazione familiare.

Ma accade qualcosa di forte subito dopo. Marta decide di ringraziare Rosa per le scuse fatte a colazione. La seconda, però, non appare per nulla cambiata! Infatti, avverte la sorella che riuscirà a eliminare qualsiasi ostacolo. Mentre minaccia Marta, Rosa tiene in mano un paio di forbici, che appaiono proprio come un’arma! Infatti, sembra voler seguire letteralmente il consiglio di sua madre, eliminando Marta, colei che rappresenta il suo grande ostacolo!