Il Segreto puntate spagnole: Marcela fa una scioccante scoperta su Matias

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Matias e Marcela sempre più lontani

Le ultime puntate spagnole de Il Segreto vedono Matias e Marcela sempre più distanti. In particolare, la situazione diventa critica quando il Castaneda viene arrestato. Pare che non assisteremo proprio al momento in cui il figlio di Emilia finisce in carcere. Infatti, il pubblico spagnolo ha scoperto che il giovane è finito in prigione solo dopo il salto temporale, che dà inizio alla dodicesima stagione della soap. Matias esce dal carcere prima del previsto e Marcela sembra non essere poi così felice del suo ritorno. La Del Molino, durante l’assenza del Castaneda, si lascia consolare da un altro uomo, Tomas. Si tratta del figlio della Marchesa, che inizia a provare dei sentimenti davvero forti nei confronti di Marcela. Quest’ultima è in serie difficoltà e, intanto, non riesce ad accettare il cambiamento del marito. Matias non è più lo stesso e sembra non voler dedicare troppo tempo alla sua famiglia. Il suo interesse cade, invece, sulla miniera, luogo dove inizia a lavorare.

Il Segreto puntate spagnole, Marcela trova un’arma nelle valigie di Matias

Matias, dopo essere uscito di prigione, va a lavorare in miniera. Qui mette in atto, con alcuni complici, uno sciopero ai danni della Marchesa. Quest’ultima minaccia i lavoratori affermando che se non torneranno subito a lavoro licenzierà almeno 20 di loro. Nonostante ciò, il Castaneda non ha alcuna intenzione di fermare la sua rivolta. Intanto, Marcela è sempre più combattuta e Tomas le chiede di fuggire insieme. La Del Molino, però, rifiuta la proposta del suo amante, in quanto non intende abbandonare la sua famiglia. Ed ecco che fa una scoperta sconvolgente su Matias. All’interno delle borse di quest’ultimo trova una pistola! Furiosa e sconvolta, Marcela chiede al marito di sbarazzarsi dell’arma.

Anticipazione Il Segreto, Matias sempre più ribelle: le intenzioni del Castaneda sono pericolose

Matias teme che la rivolta possa portare a un esito negativo, pertanto non ha alcuna intenzione di sbarazzarsi della pistola. Il Castaneda è sicuro che qualcuno potrebbe cercare di ucciderlo e, per tale motivo, decide di continuare a tenere l’arma. Marcela, purtroppo, non può fare altro e sembra proprio che Matias sia pronto a commettere un gesto estremo!