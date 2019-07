Il Segreto puntate spagnole: Don Berengario scopre di avere una figlia

Il Segreto anticipazioni spagnole: Don Berengario scopre di essere padre

Grandi notizie per Don Berengario, nelle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna. Un nuovo personaggio arriva a Puente Viejo, ma fa subito capire di avere molti segreti. Stiamo parlando di Esther, che ha un passato legato proprio al prete. La ragazza, interpretata da Patrizia Delgado, giunge nel piccolo paesino spagnolo dichiarando di essere figlia di Marina, una donna che anni fa ha avuto una relazione proprio con Berengario. La giovane si presenta improvvisamente nella canonica del paese e la sua somiglianza a Marina è abbastanza evidente. Esther racconta la sua storia al sacerdote, rivelandosi sua figlia. Ai tempi del seminario Berengario ha avuto una storia con Marina e dal loro amore sarebbe nata una bambina. Questa relazione riuscì, però, a mettere a rischio la carriera ecclesiastica del prete. Per tale motivo, la donna scelse di scomparire improvvisamente, tanto che Berengario non venne mai a conoscenza della gravidanza. Così il sacerdote ha l’opportunità di abbracciare per la prima volta sua figlia segreta.

Puntate spagnole Il Segreto: arriva Esther, la figlia di Don Berengario

Don Berengario, da sempre molto legato alle regole della religione, scopre di essere padre. La nuova arrivata ammette di essere nata dall’amore tra il prete e Marina, la quale però è morta. Esther spiega, inoltre, di non avere più nessuno su cui contare. Pertanto, il prete decide di prendersi immediatamente le sue responsabilità, dando sostegno a quella che si rivela essere sua figlia. Don Berengario le offre, così, aiuto e un posto dove stare a Puente Viejo. Di fronte agli altri abitanti nel piccolo paese, il prete presenta la ragazza come una sua parente, evitando di raccontare la verità. L’unico che conosce il segreto è Don Anselmo, a cui Berengario scrive una lettera rivelandogli quanto scoperto. Ma ecco che Esther non è la persona che vuole dimostrare. Nuovi misteri la vedranno, infatti, protagonista insieme al prete.

Il Segreto anticipazioni: Esther porta a Puente Viejo nuovi misteri

Don Anselmo potrebbe presto tornare in scena e, intanto, Berengario scopre di avere una figlia. Esther si mostra come una ragazza gentile e molto dolce di fronte al prete. Ma ecco che dietro le sue spalle, il suo atteggiamento è ben diverso. Stando alle ultime anticipazioni, la giovane riesce a destare subito molti sospetti negli altri abitanti del piccolo paese.