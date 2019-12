Il Segreto puntate Spagna: Mauricio ritrova l’amore ma non dimentica Fe

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Mauricio, la sua storia d’amore con Fe arriva al capolinea

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono Mauricio corteggiare un’altra donna, dopo aver visto naufragare la sua relazione con Fe. Non si sanno ancora i motivi per l’ex capomastro di Donna Francisca abbia definitivamente chiuso la sua storia d’amore. Sappiamo che Mauricio raggiunge a Cuba la sua amata dopo che Puente Viejo viene attaccata da Fernando. Quest’ultimo vuole distruggere il paesino spagnolo e incendia diverse abitazioni. Tra queste anche la Casona, tanto che Donna Francisca e Raimundo decidono di trasferirsi a Madrid. Da questa decisione avviene il commovente saluto con Mauricio, che invece sceglie di restare a Puente Viejo. Il capomastro riceve un grande regalo dalla Montenegro: gli consegna tutte le istruzioni per trovare Fe. Donna Francisca è a conoscenza del luogo dove si trova la sua ex domestica e permette così al suo capomastro di raggiungerla. Dopo il salto temporale, che vede la Montenegro e Raimundo tornare a Puente Viejo, vedremo Mauricio solo.

Il Segreto puntate spagnole: Mauricio confessa a Marcela il suo interesse per Manuela

Mauricio raggiunge Fe a Cuba, ma tra loro non va come sperato. Infatti, il capomastro torna da solo a Puente Viejo e ne diventa il sindaco. La sua vita prosegue senza la sua amata e si confida spesso con Marcela. Proprio alla Del Molino, il Godoy rivela di essersi innamorato. Scendendo nel dettaglio, Mauricio confida alla moglie di Matias di sentirsi molto vicino a Manuela, la nuova governante della Casona. Tra loro è scattato qualcosa, ma il nuovo sindaco non sa come gestire la situazione. Naturalmente Marcela gli consiglia di fare tutto ciò che gli chiede il suo cuore.

Anticipazione Il Segreto: Mauricio vicino a Manuela ma non dimentica Fe

Mauricio sembra aver ritrovato l’amore con Manuela. I due si avvicinano molto ma le anticipazioni spagnole vedono il nuovo sindaco ricordare la sua storia d’amore con Fe. Vedendo Raimundo combattere per ritrovare Donna Francisca, il Godoy inizia a pentirsi del fatto di non aver lottato per stare insieme a Fe. Questo lo porta inevitabilmente a ripensare a tutti i momenti belli trascorsi con la sua amata. Riuscirà a voltare definitivamente pagina con Manuela? Non ci resta che attendere per scoprirlo!