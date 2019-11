Il Segreto, arriva l’addio definitivo tra Matias e Marcela? Il disprezzo di lei

Anticipazioni spagnole Il Segreto: il matrimonio di Matias e Marcela è ormai completamente rotto

Il matrimonio di Matias e Marcela è ormai completamente rotto, secondo quanto si legge dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto. Sembra che a breve arriverà l’addio definitivo per questa amata coppia di Puente Viejo. Vi abbiamo anticipato, qualche giorno fa, che entrambi prendono la decisione di riprovarci dopo il periodo di crisi passato. Sia Marcela che Matias trovano conforto in altre persone, rispettivamente in Tomas e Alicia. La Del Molino avvia una relazione clandestina con il figlio della Marchesa Isabel mentre Matias si trova in carcere. Marcela è fortemente delusa dal comportamento del marito, cambiato ormai da tempo, e si lascia andare con Tomas. Subito dopo il salto temporale, il Castaneda fa il suo ritorno a casa e la Del Molino decide di dedicarsi completamente alla sua famiglia, chiudendo con l’amante. Intanto, però, Matias trova consolazione in Alicia, una ragazza che lavora con lui in miniera, con cui scoppia la passione. Il Castaneda pensa bene di chiudere questa relazione clandestina, mettendo la primo posto Marcela e la piccola Camelia. Ma ormai il loro matrimonio sembra essersi completamente rotto.

Il Segreto puntate spagnole: Matias e Marcela vivono una situazione tesa e spiacevole

Per ora non rivedremo Matias e Marcela felici e innamorati come un tempo. Le anticipazioni spagnole vedono la coppia sempre più divisa. Sebbene entrambi abbiano deciso di mettere la loro famiglia al primo posto, le cose continuano a non procedere bene. Impossibile non notare come tra loro il rapporto si sia rotto completamente. Tutti e due iniziano a rendersi conto della situazione, in particolar modo dopo un determinato episodio. La coppia vive un momento spiacevole e molto teso, durante il quale si accende una discussione abbastanza forte.

Anticipazione Il Segreto: Marcela rivela a Matias tutto il suo disprezzo

Marcela non riesce a nascondere il disprezzo che prova nei confronti di Matias. La Del Molino si lascia andare e rivela al Castaneda di essere fortemente delusa dal suo comportamento e di non riuscire a superare la cosa. Riusciranno a ritrovare la serenità? Sembra proprio che Marcela e Matias, almeno per il momento, non riusciranno a trovare un punto d’incontro.