Come muore Angustias de Il Segreto? Era l’anno 2013 quando qui in Italia andava in onda la morte della prima moglie di Tristasn Castro. Nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 2 luglio 2020, vedremo la donna pronta a togliersi la vita, ma vi anticipiamo che non è questo il momento in cui le diremo addio. Infatti, devono accadere numerosi colpi di scena prima di assistere all’uscita di scena di questo personaggio. Quando Angustias muore la situazione è ben diversa da quella che vediamo ora. Infatti, nel momento in cui avviene la tragedia, Pepa ha ormai reso nota la verità sul piccolo Martin e sta per sposare Alberto (il medico che cerca di separarla da Tristan). Ricordiamo che la Aguirre è giunta a Puente Viejo proprio per riabbracciare suo figlio, che sta crescendo con la convizione di essere nato dall’amore di Tristan e Angustias. In realtà, Martin è figlio di Pepa e Carlos Castro. Quando era ancora un neonato, il piccolo è stato rapito dopo un incendio proprio da Angustias, che è riuscita così a costruirsi la famiglia che tanto sognava con Tristan.

Il Segreto prima stagione: ecco come muore Angustias, Tristan e Pepa hanno una relazione clandestina

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto vedremo Tristan e Pepa sempre più vicini. Come ricorderete, tra loro nasce una bellissima storia d’amore, spesso ostacolata da altre persone. In particolare, vediamo Tristan per nulla innamorato di sua moglie Angustias, la quale mostra dei segni di squilibrio mentale. Dopo il gesto estremo che compie nella puntata di oggi, Donna Francisca decide di rinchiuderla in un manicomio. Ma vi anticipiamo che Angustias non ha alcuna intenzione di stare lontana da Tristan e Martin, tanto che la vedremo tornare nella Villa Montenegro. Qui, con il passare del tempo, si rende conto che tra Pepa e suo marito è nato un sentimento molto forte. Ed è proprio questo importante dettaglio che causa la morte di Angustias. Ripercorrendo questa prima stagione della soap opera spagnola, ricordiamo che la prima moglie di Tristan si toglie la vita di fronte a Pepa! Si tratta dell’ultimo folle gesto di Angustias, la quale lancia una maledizione al figlio di Donna Francisca!

Come muore Angustias: ripercorrendo la prima stagione de Il Segreto

Con le repliche della prima stagione il pubblico di Canale 5 si sta ponendo varie domande: c’è chi non ricorda quanto accaduto (considerando che sono passati ben 7 anni) e chi non ha seguito mai questa parte della trama della soap. Cercheremo, dunque, di darvi una mano a capire cosa accade nelle prossime puntate. Angustias, mentre tenta di tenersi stretto Tristan, mostra segni di squilibrio mentale. Quando scopre che il marito ha una relazione clandestina con Pepa perde la ragione e si suicida, utilizzando un coltello. Un gesto estremo, che viene preceduto da una maledizione: Angustias maledice sia Tristan che Pepa prima di morire! La donna cerca, inizialmente, di uccidere la Aguirre, che riesce fortunatamente a salvarsi.