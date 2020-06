Il Segreto, da oggi le repliche: quali protagonisti ritroveremo

Torna in onda oggi Il Segreto con le repliche della prima stagione. Lunedì 22 giugno segna, dunque, una pausa per la dodicesima e ultima stagione della soap opera spagnola. Mediaset ha scelto di permettere al pubblico di Canale 5 di godersi il grande finale nel migliore dei modi, riproponendo la storia di Pepa e Tristan. I telespettatori italiani hanno conosciuto questa coppia diversi anni fa. La loro storia d’amore ha davvero conquistato tutti! Sono stati proprio loro i primi personaggi a entrare nel cuore del pubblico, che non è mai riuscito a dimenticarli. Infatti, sono ancora molti coloro che li pensano con nostalgia. Ed ecco che Canale 5 ci regala la possibilità di rivederli nuovamente insieme sul piccolo schermo. Ma quali sono i protagonisti che ritroveremo nel corso di questa repliche? Dalle prime anticipazioni sappiamo che andrà in onda, in questi mesi estivi, la prima stagione. Dunque, avremo l’opportunità di ripercorrere varie storie, che anni fa sono entrate nel nostro cuore.

Il Segreto oggi in onda le repliche della prima stagione: quali personaggi ritroveremo

Con le repliche della prima stagione de Il Segreto avremo la possibilità di rivedere molti protagonisti, che da tempo hanno lasciato la trama. Oltre Pepa e Tristan, ritroveremo sul piccolo schermo anche Soledad Castro e Juan Castaneda. Stiamo parlando di altri due volti molto amati dal pubblico, che da sempre segue la soap opera. La loro storia d’amore ha appassionato moltissimi telespettatori. A contrastare la loro voglia di vivere una vita felice insieme ci pensa, ovviamente, Donna Francisca! Ebbene sì, la dark lady di Puente Viejo non può di certo mancare, in tutta la sua cattiveria. La Montenegro ostacola, come ricorderete, soprattutto la storia d’amore di Pepa e Tristan. In questo modo, il pubblico potrà ricordare come la trama legata a Puente Viejo ha preso inizio!

Personaggi Il Segreto prima stagione: tutti i volti indimenticabili

Oltre loro, attraverso queste repliche, ritroveremo anche il piccolo Martin, figlio di Pepa. Proprio per ritrovare il suo bambino, la levatrice giunge a Puente Viejo. Il piccolo è Gonzalo, il quale poi torna da adulto nel paesino spagnolo per riabbracciare la sua mamma. Ritroveremo Emilia e Alfonso, che ancora non sono una coppia. Impossibile dimenticarci di Mariana e Rosario. E, ovviamente, non mancano all’appello Raimundo (in lotta con Donna Francisca), Mauricio e la famiglia Miranar al completo, con Pedro, Dolores e Hipolito. Infine, vi segnaliamo la presenza di Angustias (prima moglie di Tristan), Sebastian Ulloa (figlio di Raimundo), Ramiro Castaneda (figlio di Rosario) e Olmo Mesia (fratellastro di Pepa, innamorato di Soledad).