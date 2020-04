Il Segreto, perché Francisca ha lasciato Raimundo? Dietro c’è un omicidio

Donna Francisca e Raimundo, perché si sono lasciati: Il Segreto anticipazioni maggio 2020

Perché Donna Francisca ha lasciato Raimundo? Cos’è accaduto a Madrid durante il salto temporale? Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto scopriremo finalmente la verità. Abbiamo assistito da poco al ritorno della Montenegro a Puente Viejo. Nel frattempo, l’Ulloa si è messo sulle sue tracce, al fine di poterla riabbracciare. Ma sembra proprio che Francisca non abbia alcuna intenzione di farsi trovare dal suo amato. Infatti, la vedremo rifugiarsi a La Habana, abitazione che ora possiede la Marchesa Isabel. Quest’ultima si rivela essere una parente della Montenegro, in quanto è la moglie del cugino del defunto Salvador Castro. Proprio per tale motivo, Francisca inizia a fidarsi di lei, convinta che sia l’unica persona che possa realmente darle un aiuto. La dark lady chiede, pertanto, alla sua amica di tenerla nascosta nell’area segreta della tenuta e di non rivelare a nessuno quanto sta accadendo. Ma per quale motivo?

Spoiler Il Segreto, Francisca si nasconde nella tenuta di Isabel: la Montenegro ha commesso un omicidio

Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Raimundo continua a cercare Francisca, la quale finisce per fidarsi fin troppo della Marchesa. Durante una conversazione tra le due donne scopriremo la verità su quanto accaduto in questi quattro anni. Isabel rivela alla Montenegro di aver acquistato le terre che in passato le appartenevano. Dopo di che, Francisca le fa capire di essere stata costretta a lasciare Raimundo. A questo punto, vedremo la nostra dark lady di Puente Viejo scrivere una lettera all’Ulloa, attraverso la quale confessa di aver commesso un delitto per metterlo in salvo. Non solo, la Montenegro rivela che Donna Eulalia è tornata per vendicarsi! Ed ecco che assisteremo a un flashback, durante il quale vedremo Francisca con le mani macchiate di sangue prima di giungere a La Habana.

Anticipazioni future Il Segreto: Donna Francisca ha commesso un omicidio

Scopriremo che Francisca ha ucciso un uomo con dei colpi di pistola. La Montenegro ha poi cercato di trovare degli indizi nelle tasche della vittima. Pertanto, da questo capiamo che Francisca ha lasciato Raimundo per non fargli correre ulteriori pericoli. E mentre l’Ulloa continua a cercare la sua amata, quest’ultima resta nascosta a La Habana. La Marchesa le promette che farà di tutto per aiutarla a riprendersi la sua amata Casona, di cui ora il proprietario è Don Ignacio. Noi sappiamo bene, però, che Isabel non ha realmente intenzione di aiutare Francisca!