Il Segreto, Pepa: Megan Montaner condivide una foto inedita

E mentre in Italia il pubblico sta ripercorrendo la prima stagione de Il Segreto, in Spagna la soap ha già avuto il suo gran finale. Sono diversi i telespettatori italiani che sono felici di rivivere la storia d’amore di Pepa e Tristan. Una parte della trama indimenticabile, che ha conquistato il cuore del pubblico in sole poche puntate. Ed ecco che proprio in queste ultime ore, Megan Montener decide di condividere sul suo account Instagram una foto inedita della sua Pepa Aguirre. L’interprete della giovane levatrice ricorda con affetto Puente Viejo, che le ha permesso di diventare famosa in vari Paesi del mondo. Infatti, sono diversi gli attori che, proprio attraverso la soap opera spagnola, sono riusciti a ottenere la visibilità che cercavano. Proprio per tale motivo, la Montaner non può dimenticare i momenti trascorsi sul set della serie.

Il Segreto, Megan Montaner condivide uno scatto inedito di Pepa Aguirre sul set

Megan Montaner rivive i momenti vissuti sul set de Il Segreto. I fan italiani le hanno immediatamente inviato le immagini delle repliche attualmente in onda su Canale 5, che la vedono appunto protagonista con Tristan Castro (Álex Gadea). E proprio questi messaggi da parte dei telespettatori italiani potrebbero aver portato l’attrice a condividere questo scatto inedito di Pepa, uno dei personaggi più amati della soap. Ovviamente, di fronte a questa foto, il pubblico non è riuscito a trattenere l’emozione. Nel frattempo, nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda su Canale 5, vediamo Pepa molto vicina a Tristan. La Aguirre sta tentando l’impossibile per salvare la vita al figlio di Donna Francisca, il quale si ritrova a lottare a causa di una gravissima infezione. Approfittando della gravidanza di Angustias, la levatrice sta cercando di trascorrere più tempo possibile con il piccolo Martin.

Pepa e Tristan. Il Segreto: le repliche su Canale 5 emozionano i telespettatori

Sono diversi gli ostacoli che Pepa e Tristan devono affrontare prima di trovare la serenità. Ovviamente a schierarsi, sin da subito, contro la loro storia d’amore ci pensa Donna Francisca! Non dimentichiamo che il figlio della Montenegro è sposato con Angustias. Proprio per tale motivo, la Aguirre cerca di non dare troppa confidenza al soldato. Intanto, le repliche della prima stagione stanno dando l’opportunità ai telespettatori di Canale 5 di ripercorrere la storia d’amore di Soledad e Juan. Non solo, queste puntate ci hanno permesso di rivedere Emilia e Raimundo insieme nella loro locanda di famiglia. Oltre loro, i telespettatori italiani hanno potuto rivedere sul piccolo schermo anche Mariana e sua madre Rosario.