Il Segreto: Maria prepara la sua fuga da Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto: Maria vuole fuggire da Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una decisione presa da Maria, la quale è già stanca di vivere a Puente Viejo. Da poco la Castaneda è tornata ad abitare all’interno della Villa, dove Donna Francisca cerca di continuare a tenerla vicina a sé. Purtroppo, la figlia di Emilia si ritrova, ancora una volta, di fronte a un nuovo complotto ideato proprio dalla Montenegro. Vi anticipiamo che arriva a Puente Viejo, Roberto. Quest’ultimo è un amico che a Cuba ha fatto di tutto pur di sostenere Maria. L’uomo fa subito capire a Francisca e Fernando di essere profondamente interessato alla Castaneda, a cui chiede addirittura di iniziare una nuova vita insieme. La figlia di Emilia si avvicina sempre di più a Roberto, per cui inizia anche a provare dei sentimenti molto forti. Nonostante ciò, torna sempre nella sua mente la figura di Gonzalo. Quest’ultimo, ricordiamo, ha lasciato la moglie e i suoi due bambini, decidendo di non tornare a vivere a Puente Viejo. Ed ecco che dopo di lui, anche Maria decide di non voler più vivere nel piccolo paesino spagnolo e di allontanarsi definitivamente da Francisca.

Il Segreto anticipazioni: Maria e Roberto sempre più vicini, Francisca lo accetta

Maria torna a Puente Viejo, nel corso delle prossime puntate. Ma il suo arrivo destabilizza un po’ tutti, poiché racconta di non essere più felice insieme a Gonzalo. Quest’ultimo, inaspettatamente, torna in scena solo per qualche puntata. Nel frattempo, a far battere il cuore di Maria ci pensa Roberto. Donna Francisca, pur di allontanare la figlioccia dal cubano, si allea con Fernando. Il figlio di Olmo è molto geloso del nuovo arrivato, visto che avrebbe voluto riprovare a formare una famiglia con la Castaneda. I due propongono al cubano dei soldi per farlo andare via. Roberto, però, rifiuta la proposta e continua a corteggiare Maria. Donna Francisca comprende, questa volta, che il cubano potrebbe aiutarla a riavere la figlioccia a Puente Viejo per sempre.

Anticipazione Il Segreto: Maria pianifica la sua fuga da Puente Viejo con Roberto

Donna Francisca inizia a trattare bene Roberto, convinta che quest’ultimo le permetterà di restare vicina a Maria. Ma ecco che la Castaneda viene a conoscenza del complotto tra la Montenegro e Fernando. La figlia di Emilia inizia a pianificare una fuga con il cubano. La dolce Maria ha intenzione di tornare a Cuba, in modo segreto. Nel frattempo, i due innamorati fingono di aver trovato una casa a Puente Viejo per vivere vicini a Donna Francisca.