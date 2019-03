Il Segreto: Maria e Gonzalo sono davvero in crisi? L’inganno

Anticipazioni Il Segreto: Maria e Gonzalo stanno ingannando tutti? Fernando scopre una verità che lo fa arrabbiare

Maria e Gonzalo si sono davvero lasciati? Questa è la domanda che si pongono molti telespettatori de Il Segreto. Nel corso delle ultime puntate in onda su Canale 5 abbiamo assistito all’inaspettato e improvviso ritorno del figlio di Pepa. Il giovane è entrato nella Casona e le prime persone che ha incontrato sono state Donna Francisca e Fernando. Mentre con la Montenegro ha scelto di mettere in atto la sua vendetta, con il Mesia la situazione è ben diversa. Infatti, il figlio di Olmo decide di sostenere Gonzalo e di dargli del denaro per permettergli di rifarsi una vita fuori da Puente Viejo. Nel frattempo, arriva anche Maria. Proprio la Castaneda fa sapere a tutti di essere in profonda crisi con il marito. Una notizia inaspettata, visto il grande amore che in passato è riuscito a unire i due. Insieme hanno lottato per stare insieme e ora credere alla loro rottura sembra quasi impossibile. Vediamo, infatti, durante le prossime puntate il figlio di Olmo Mesia iniziare a dubitare della crisi tra i due.

Il Segreto anticipazioni: Fernando scopre che Maria e Gonzalo non erano in crisi a Cuba

I sospetti di Fernando si accendono quando nota nella cassaforte di Donna Francisca un doppiofondo, apribile solo con una determinata chiave. A questo punto, il Mesia inizia a trovare ciò che gli serve tra gli oggetti personali della Montenegro, che al momento risulta deceduta. Il figlio di Olmo riesce a trovare la chiave e all’interno del nascondiglio trova dei documenti sulla vita di Maria e Gonzalo a Cuba. Da diverso tempo, Francisca riceveva delle notizie su quanto accadeva alla coppia nel territorio cubano. Da quanto trovato, Fernando comprende che tra i due innamorati non c’era assolutamente aria di crisi. La versione raccontata da Maria, pertanto, è decisamente in contrasto con le immagini trovate dal Mesia. Dunque, il figlio di Olmo capisce di essere stato ingannato dalla Castaneda.

Anticipazione Il Segreto: i figli di Maria e Gonzalo sono ancora vivi

Fernando va su tutte le furie non appena scopre l’inganno. Non solo, ben presto scopriremo inoltre che i bambini di Gonzalo e Maria, ovvero Esperanza e Beltran sono ancora vivi. La Castaneda rivela la verità quando scopre che i due piccoli sono in pericolo. A salvare la loro vita ci pensa proprio il Mesia, che rischia anche di morire pur di metterli in salvo. Ma perché Maria mente? Sembra proprio che, in realtà, non sia in crisi con Gonzalo. Sono, infatti, tanti i dettagli che non coincidono.