Il Segreto, Maria Bouzas: “Crudeltà senza pari”, ricordo di Soledad

Maria Bouzas ripercorre la vita di Donna Francisca, la grande protagonista de Il Segreto, con una nuova intervista su Visto. L’attrice non può non ricordare la crudeltà con cui la Montenegro si è fatta conoscere al pubblico. In particolare, nelle prime stagioni, la dark lady di Puente Viejo ha mostrato tutta la sua cattiveria nei confronti di vari personaggi. Impossibile per la Bouzas dimenticare quelle scene difficili da girare, per la loro intensità. L’attrice si riferisce soprattutto al momento in cui Francisca ha frustato sua figlia Soledad con “una crudeltà senza pari”. In effetti, la Montenegro si è sempre dimostrata disposta a tutto pur di far avere ai suoi figli la vita che lei desiderava.

Non immaginava assolutamente di poter vedere Soledad convolare a nozze con Juan Castaneda, che non apparteneva a una famiglia ricca e potente, anzi. La giovane Castro ha, però, sempre mostrato tutta la sua determinazione, pronta a tutto pur di vivere il suo amore. Nelle puntate che poi sono andate in onda, è uscita fuori la vulnerabilità di Francisca, attraverso la sua storia con Raimundo. Non solo, l’attrice ha tentato di renderla più simpatica, dando un tocco d’ironia ai suoi dialoghi con altri personaggi di Puente Viejo. In questo modo, nonostante la sua crudeltà, la Montenegro è divenuta uno dei personaggi più amati della soap opera spagnola. La Bouzas spiega su questo punto:

“Penso che il pubblico abbia capito che la Montenegro è una donna che ha sofferto tanto e che sbagliando, ha sempre tentato di difendersi facendo del male agli altri.”

Sono diversi i gesti crudeli compiuti da Francisca durante le 12 stagioni della soap. In particolare, oltre all’ingiusto trattamento riservato alla figlia Soledad, ricorda l’omicidio del dottor Jualian, l’avvelenamento di Pepa, Aurora rinchiusa in manicomio e le difficoltà che ha dovuto superare la sua figlioccia Maria, poiché ha sempre cercarlo di impedirle di amare Gonzalo.

Maria Bouzas parla, nuovamente, del momento in cui ha saputo che la soap sarebbe stata chiusa. A maggio, in Spagna, è andata in onda l’ultima puntata e la notizia ha sconvolto un po’ tutti, non solo il pubblico ma anche gli stessi interpreti. “Un fulmine a ciel sereno”, dichiara oggi l’attrice ha rappresentato Francisca. La sua quotidianità è stata stravolta, dopo aver trascorso ben nove anni sul set di Puente Viejo. Ora ci tiene a fare il suo grande ringraziamento ad Aurora Guerra e a tutto il team di sceneggiatori della soap. La sua avventura non sarebbe stata la stessa senza Ramon Ibarra, l’interprete di Raimundo Ulloa, con cui condivide una bellissima amicizia che “resterà nel tempo”, come più volte ha fatto sapere.