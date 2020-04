Il Segreto, Marcela rinuncia a Tomas? Matias la tradisce con Alicia

Anticipazioni Il Segreto oggi, alcuni anni dopo: Matias torna, Marcela deve scegliere

Con il ritorno di Matias a Puente Viejo, Marcela si ritrova costretta a prendere una scelta sulla sua relazione con Tomas. Le anticipazioni de Il Segreto vedono i due coniugi Castaneda, dopo il salto temporale di quattro anni, profondamente cambiati. Il loro matrimonio non è più sereno come un tempo e ormai il loro rapporto è sempre più freddo. Matias non appare amorevole nei confronti di Marcela e neanche con Camelia. Ovviamente la Del Molino chiede subito al marito spiegazioni sui mesi trascorsi fuori dal carcere e lontano da casa. Il Castaneda, però, non le dà alcuna soddisfazione, anzi. Il ragazzo sembra non riuscire a trovare il momento giusto per rivelare alla moglie la verità e inizia a mettersi nei guai. Lo vedremo incontrarsi segretamente con Alicia Urrutia. Insieme cercano di portare avanti degli scioperi in miniera.

Il Segreto anticipazioni future, Tomas sconvolto per il ritorno di Matias: il Castaneda cede alla passione

Marcela ha già anticipato a Tomas che avrebbe dovuto chiudere la loro relazione qualora Matias fosse tornato. Il figlio della Marchesa, quando scopre che questo momento è arrivato, non reagisce affatto bene. Il fratello di Adolfo prova davvero dei forti sentimenti nei confronti della Del Molino, tanto che decide di non rinunciare a lei. Marcela continua a incontrarlo segretamente, ma capisce subito che deve mettere fine alla loro storia d’amore. La giovane non sa che, intanto, anche Matias sta dedicando la sua attenzione a un’altra persona. Stiamo parlando di Alicia! Sin da subito, capiremo che la giovane Urrutia è parecchio attratta dal Castaneda. Tra i due scoppia una grande passione!

Marcela e Matias si tradiscono a vicenda nella nuova stagione de Il Segreto

Vari tradimenti colpiscono, dunque, il matrimonio di Matias e Marcela! Una brutta notizia per i fan della coppia! Nel frattempo, Tomas cerca una soluzione che possa permettergli di stare insieme alla sua amata. Lo vedremo presto fare un’importante e inaspettata proposta alla Del Molino. Matias, invece, si lascia completamente andare alla passione con Alicia, tradendo così Marcela.