Il Segreto, Gracia: ecco quando torna la moglie di Hipolito

Anticipazioni Il Segreto: ecco quando Gracia torna a Puente Viejo con la figlia di Hipolito

Ormai da qualche tempo il pubblico di Canale 5 non vede Gracia nel corso delle puntate de Il Segreto. La moglie di Hipolito ha lasciato Puente Viejo, poiché ha preferito partorire in Svizzera dai suoi familiari. Proprio qui, dà alla luce la piccola Belen, la prima figlia di Hipolito. Un evento importante per i telespettatori, che da sempre seguono le simpatiche vicende riguardanti i Miranar. L’attrice Carmen Canivell, interprete di Gracia, ha così lasciato per qualche tempo la soap spagnola, in dolce attesa anche nella realtà. Per vivere appieno la sua maternità, ha scelto di prendersi una breve pausa, lasciando il set di Puente Viejo. Solo lo scorso ottobre, Carmen aveva presentato la sua prima figlia, Lucia. Ma ecco che in Italia, il pubblico non ha ancora avuto il piacere di riaccogliere Gracia, ma in Spagna ciò è già avvenuto. Nel corso delle puntate spagnole, in onda verso la fine del mese di aprile, la moglie di Hipolito ha fatto il suo ritorno nella soap.

Il Segreto anticipazioni: in Spagna Gracia ha già fatto il suo ritorno a Puente Viejo

L’attrice Carmen Canivell, per vivere appieno la sua maternità, ha scelto di lasciare per qualche tempo il set della nota soap spagnola. Anche la trama di Puente Viejo la vede impegnata con la nascita della sua prima figlia, mentre Hipolito fa avanti e indietro tra Spagna e Svizzera. Ed ecco che prossimamente assisteremo anche noi al ritorno della dolce Gracia, che viene accolta da tutti con grande felicità. In particolare, Dolores riabbraccia la nuora con tanto entusiasmo, contenta di poter finalmente conoscere la sua prima nipote. Il pubblico di Canale 5 dovrà, però, attendere ancora un po’ di tempo prima che avvenga ciò. Infatti, ricordiamo che il ritorno di Gracia in Spagna è avvenuto a fine aprile. Dunque, ci toccherà attendere qualche mese prima di conoscere la figlia di Hopolito.

Anticipazione Il Segreto: Gracia e la lotta con Dolores per Belen

Il ritorno a Puente Viejo per Gracia non è proprio rose e fiori. Infatti, a ostacolare la sua serenità ci pensa proprio Dolores. Quest’ultima è pronta a vestire un ruolo centrale nella vita della sua nipotina, tanto da voler prendere delle decisioni importanti sulla sua educazione. Gracia non è per nulla d’accordo con questo suo atteggiamento e si oppone sin da subito.