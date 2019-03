Anticipazione Il Segreto: nasce la figlia di Gracia e Hipolito

Il Segreto anticipazioni: Gracia partorisce la sua prima figlia, festa per i Miranar

Grande festa in casa Miranar. Dopo tanta attesa e curiosità, Gracia partorisce la sua prima figlia. La moglie di Hipolito mette infatti alla luce una bellissima bambina. Tutti credevano fosse in attesa di un maschietto e invece alla fine è arrivata una femminuccia. Inutile dire che la più felice di tutti è Dolores. La neo-nonna è entusiasta e non vede l’ora di dare la notizia a tutto il paese. Nonostante la signora avesse rivelato a tutti di stare per diventare la nonna di un bambino, quando scopre dell’arrivo di una femmina dichiara che lei sapeva sin dall’inizio che si sarebbe trattato di una bimba.

Anticipazione Una Vita: nasce la figlia di Gracia, ma lei ancora non torna a Puente Viejo

Per poter partorire senza avere alcun tipo di intoppo, Gracia decide di recarsi in Svizzera poco prima della nascita della sua bambina e con lei parte anche Hipolito. Nonostante ciò, il Miranar fa spesso ritorno a Puente Viejo. E se il figlio di Dolores non lascia mai per troppo tempo il suo paese, lo stesso non vale per la Hermosa. La donna non torna a casa neanche dopo aver messo alla luce sua figlia. A quanto pare, bisogna aspettare ancora un po’ di tempo prima di poter conoscere la nuova arrivata di casa Miranar. Vi anticipiamo che attualmente, Gracia non ha fatto ritorno a casa neanche nelle puntata in onda in Spagna.

Anticipazioni Il Segreto: quando torna Gracia?

Sul preciso ritorno di Gracia a Il Segreto non si ha alcuna notizia. L’attrice che interpreta la dolce Hermosa è infatti andata in maternità e al momento non è ancora rientrata a lavoro. Nonostante ciò, Hipolito fa ritorno in paese ogni volta che può e parla di sua figlia a tutti i suoi amici e parenti. Per conoscere la bambina passerà ancora diverso tempo!