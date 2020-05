Il Segreto, Francisca e Raimundo muoiono nel finale? Parlano i due attori

Il Segreto chiude in Spagna, ultima puntata: Francisca e Raimundo moriranno? Parlano María Bouzas e Ramón Ibarra

Al momento c’è grande preoccupazione per Donna Francisca e Raimundo nel grande finale de Il Segreto. Mancano poco più di 24 ore all’ultima puntata della soap opera spagnola che ha tenuto compagnia ai telespettatori, non solo spagnoli, in ben nove anni. Insieme a Mauricio, Dolores e Hipolito, la Montenegro e l’Ulloa sono i personaggi che sono rimasti a Puente Viejo dall’inizio alla fine. Ma cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata? Perché c’è grande preoccupazione? In molti sospettano che Francisca e Raimundo moriranno nel corso del grande finale. Le condizioni di salute del padre di Emilia sono già abbastanza preoccupanti. Lui stesso chiede alla Montenegro di lasciarlo morire, dopo essersi risvegliato dal coma. A parlare oggi della chiusura della soap opera ci pensano i due principali interpreti, María Bouzas e Ramón Ibarra, volti di Francisca e Raimundo, in una nuova intervista sul sito spagnolo Diez Minutos.

Francisca e Raimundo, anticipazioni spagnole Il Segreto: pare ci sarà un lieto fine per la coppia di Puente Viejo

Cosa accadrà a Francisca e Raimundo nell’ultima puntata de Il Segreto? Vi abbiamo già svelato che il grande finale andrà in onda in prima serata in Spagna proprio domani, mercoledì 20 maggio. Ora a rispondere ad alcuni quesiti sulla chiusura della soap ci pensano María Bouzas e Ramón Ibarra. Ai due attori viene chiesto se il finale, riguardante i loro rispettivi personaggi, li abbia resi felici oppure no. “Non posso rivelarlo, ma è quello che le corrisponde. Quando l’ho letto ho detto: ‘Certo!’. Quindi ne vado molto felice”, dichiara María Bouzas. Dalle parole dell’attrice si intuisce, dunque, che Francisca e Raimundo non moriranno durante l’ultima puntata, altrimenti non sarebbe stata felice! “Voglio solo dire che molti sono stati considerati. Mi piace l’idea dell’amore eterno”, dichiara invece Ramón Ibarra. Queste dichiarazioni fanno pensare che ci sarà un lieto fine per la coppia di Puente Viejo. Ma per scoprirlo bisogna attendere la messa in onda della puntata di domani sera in Spagna.

Anticipazioni spagnole Il Segreto grande finale: gli interpreti Francisca e Raimundo parlano dell’addio

Gli interpreti di Francisca e Raimundo ricordano i nove anni trascorsi sul set con il sorriso. Come hanno dichiarato più volte, i due attori hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. “Ho immaginato che lo avremmo celebrato con una festa con tutti gli attori che hanno attraversato la serie. E abbiamo finito la tradizione di regalare un prosciutto a cui ha lasciato, che ha iniziato Álex Gadea”, confessa Ramón Ibarra sull’addio alla soap opera!