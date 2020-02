Il Segreto, Esther smascherata: non è figlia di Berengario? La menzogna

Il Segreto anticipazioni italiane 2020: chi è davvero Esther? La ragazza sta prendendo in giro Don Berengario

Chi è davvero Esther? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste settimane, nel corso delle ultime puntate italiane de Il Segreto. La ragazza ha rivelato di essere la figlia di Don Berengario. Di fronte ai gesti affettuosi della giovane, il prete ha subito creduto alle sue parole. Ma ben presto il pubblico di Canale 5 scoprirà che Esther sta portando con sé un importante segreto. In questi giorni, i telespettatori hanno visto la giovane tramare nell’ombra, facendo intendere di avere delle cattive intenzioni. A Puente Viejo, la prima ad accorgersi dello strano comportamento della ragazza è Dolores. Il reale scopo di Esther è, in realtà, quello di rubare il denaro di Don Berengario. In assenza del prete, ha più volte dimostrato di avere un carattere per nulla dolce, anzi. Gli abitanti del posto hanno intravisto in lei tanta insolenza e, ovviamente, il suo atteggiamento fa nascere grandi sospetti. A mandare all’aria il piano di Esther è proprio Marina, sua madre!

Anticipazioni puntate italiane Il Segreto: Esther viene smascherata, l’arrivo di sua madre Marina

Esther ha approfittato della bontà di Berengario ed è riuscita così a ottenere con facilità il suo aiuto. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha rivelato al prete di avere un debito molto importante da saldare. Di fronte alle parole della giovane, il sacerdote ha scelto di darle una mano economicamente. Ma ecco che a mandare a monte tutti i suoi piani ci pensa Marina. La donna, grande amore di Berengario, riesce finalmente a scoprire dove si trova la figlia e la raggiunge. A questo punto, il prete scopre che Marina è viva! Esther ha, fino ad ora, mentito pur di raggiungere i suoi obbiettivi. La ragazza viene così smascherata e non può più, dunque, contare sull’aiuto economico del padre.

Il Segreto anticipazioni 2020: Esther è davvero figlia di Berengario, ma è una truffatrice

Si scopre, pertanto, che Esther ha sempre mentito a Berengario, in quanto sua madre Marina è viva. Nonostante ciò, vi anticipiamo che la ragazza è realmente la figlia del prete. Sebbene i suoi piani siano saltati, la giovane continua a creare problemi al padre, rubando tutti i suoi risparmi. Esther non può fare altro, ora, che fuggire da Puente Viejo. Le anticipazioni vedono, in questa circostanza, Berengario prendere un’importante decisione sul suo futuro.