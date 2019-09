Anticipazioni Il Segreto: Berengario innamorato lascia il sacerdozio

Il Segreto anticipazioni spagnole: Don Berengario ritrova il suo grande amore Marina e scopre di essere padre

Don Berengario fa un annuncio inaspettato a tutti gli abitanti di Puente Viejo. Un passo importante quello che compie il prete, secondo le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto. Scendendo nel dettaglio, il sacerdote dimostra di essere ancora innamorato di Marina, sua ex fidanzata. Il tutto accade dopo l’arrivo a Puente Viejo di Esther, che si rivela essere la figlia di Berengario. La ragazza approda nel piccolo paesino spagnolo instaurando subito un rapporto con il prete. Ben presto, la giovane confessa di essere nata dall’amore che c’era tra Berengario e Marina, i quali hanno avuto una relazione moltissimi anni prima. Una notizia inaspettata per il sacerdote, che non sapeva di essere padre. Subito il prete cerca di instaurare un legame importante con Esther, ma quest’ultima dimostra di essere una ragazza abbastanza particolare. Infatti, la vedremo finire nei guai, quando ruba del denaro al suo stesso padre all’interno della canonica. Dopo aver compiuto questo gesto, Esther fugge da Puente Viejo, non lasciando alcuna traccia.

Puntate spagnole Il Segreto: Don Berengario prende una decisione inaspettata

Dopo l’arrivo di Esther, assisteremo anche a quello di Marina. La donna rivede dopo tantissimi anni colui che rappresenta il suo grande amore. I due si rincontrano ed è impossibile non notare i sentimenti che ancora nutrono l’uno nei confronti dell’altra. In particolare, Dolores intuisce subito che tra loro c’è amore. Non solo, pure Don Anselmo non può non accorgersi del fatto che il suo amico è profondamente innamorato di Marina. Quest’ultima, intanto, decide di lasciare Puente Viejo per mettersi alla ricerca di sua figlia Esther. Ed è proprio a questo punto che Berengario prende la decisione che nessuno si aspettava.

Il Segreto anticipazioni: Berengario lascia il sacerdozio con l’approvazione di Don Anselmo

Berengario, dopo aver ricevuto il consenso del suo amico Anselmo, decide di togliersi gli abiti da prete. L’uomo si presenta da Marina e le confessa tutti i suoi sentimenti, che si rivelano ricambiati. Pertanto, il prete abbandona il sacerdozio per amore e per costruire una famiglia con Marina ed Esther, la quale risulta ancora scomparsa. Don Anselmo si congratula con Berengario, il quale il vescovato della sua decisione. Così, l’ormai ex sacerdote inizia una nuova vita e lascia Puente Viejo con Marina alla ricerca di Esther.