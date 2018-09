Il Segreto: Esperenza e Beltran sono morti? News dalla Spagna

Anticipazioni Il Segreto, Maria e Gonzalo tornano: Esperenza e Beltran sono morti

Il ritorno di Maria e Gonzalo a Puente Viejo è ormai ufficialissimo. L’amatissima coppia de Il Segreto è pronta a tornare a far sognare i fan della soap opera di Aurora Guerra. In ogni caso, il rientro da Cuba non sarà affatto dei migliori. Al momento, i due attori che da sempre hanno prestato il volto alla Castaneda e a suo marito stanno ancora girando le prime scene dopo ormai una lunga assenza. Dalla Spagna non arrivato affatto belle notizie. A quanto pare, i due coniugi tornano a casa da soli, senza portare con sé i loro bambini. Ricordiamo che la figlia di Emilia e Alfonso e Martin sono infatti scappati in America portando con sé loro figlia Esperenza. Successivamente, Aurora ha preferito portare a suo fratello anche il piccolo Beltran, figlio di Ines e Bosco.

Anticipazione Il Segreto: Esperanza e Beltran sono morti a Cuba, Maria e Gonzalo tornano da soli

Un brutto ciclone distrugge tutta l’isola di Cuba e la notizia arriva immediatamente anche a Puente Viejo. Inutile dire che Emilia è molto preoccupata e per questo inizia a prendere in considerazione l’idea di partire e andare in cerca dei suoi amati. Alla fine, Donna Francisca esce allo scoperto svelando a tutti la sua verità. La dark-lady della telenovela ammette di aver sempre saputo che la morte di Maria e Gonzalo era tutta una farsa. La stessa signora si mette in contatto con Cuba per capire cosa è accaduto e tranquillizza la Ulloa nel dirle che i due amati stanno bene. In ogni caso, in futuro le cose non continueranno a filare liscio.

Il Segreto anticipazioni: Maria e Gonzalo hanno perso i loro bambini

Quando Maria e Gonzalo faranno ritorno a Il Segreto metteranno al corrente l’intero paese di ciò che è accaduto a Cuba. Beltran e Esperanza sembrano infatti essere rimasti vittime di un incendio. Il rientro della coppia non è affatto sereno, tant’è che i due tornato diversi da come li avevamo lasciati.