Il Segreto anticipazioni spagnole: il ritorno di Maria e Gonzalo

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Maria e Gonzalo tornano a Puente Viejo

I fan de Il Segreto hanno sempre sperato nel ritorno di Maria e Gonzalo a Puente Viejo. Tale momento è finalmente arrivato. L’amatissima coppia della soap opera spagnola di Aurora Guerra torna protagonista indiscussa della telenovela iberica. In tanti si erano persi d’animo, eppure gli autori della soap sono riusciti a sorprendere nuovamente tutto il pubblico. Prima della dolce Castaneda e di suo marito, è Fernando Mesia a riapparire in paese. Il cattivissimo figlio del defunto Olmo esce dal carcere e si appropria de La Villa di Francisca Montenegro. A quanto pare, l’uomo è un po’ cambiato ed ora è in cerca della sua vendetta. Mundoplus.tv ha incontrato i tre attori che prestano il volto a Mesia, Maria e Gonzalo.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria, Gonzalo e Fernando riuniti sul set di Puente Viejo

Jordi Coll, Lloreto Mauleon e Carlos Serrano hanno rilasciato alcune interessantissime dichiarazione a MundoPlus.tv mentre si trovavano già a lavoro sul set de Il Segreto. È praticamente confermatissimo il ritorno della coppia all’interno della trama della soap opera. A quanto pare, però, i due coniugi non vanno più così tanto d’accordo come quando sono stati costretti a scappare da Puente Viejo. Maria Castaneda è una donna diversa e le cose con Gonzalo non vanno affatto bene. La loro relazione si è raffreddata a causa delle cose accadute a Cuba. A quanto pare, i due hanno perso i loro bambini a causa di un brutto incidente.

Il Segreto: Maria e Gonzalo tornano, ma sono diversi

A quanto pare, i fan de Il Segreto di Puente Viejo devono dimenticarsi dei Maria e Gonzalo che avevano lasciati e dovranno imparare a conoscere il loro nuovo essere. Ovviamente, tra la coppia e Fernando Mesia ci saranno nuovi incontro e scontri da non perdere assolutamente.