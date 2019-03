Il Segreto: Elsa accetta di sposare Alvaro, la reazione di Isaac

Anticipazioni Il Segreto: l’imminente matrimonio di Elsa e Alvaro

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano l’imminente matrimonio di Elsa. La persona che raggiungerà all’altare, però, non sarà Isaac, come lei avrebbe voluto. La Laguna accetta di convolare a nozze con Alvaro, sicura che tra loro sia nato un amore. Il dottore, arrivato da poco a Puente Viejo, riesce in breve tempo a conquistare il cuore della bella Elsa. Quest’ultima non respinge il corteggiamento dell’uomo, anzi decide di darsi un’altra possibilità per essere felice, dopo Isaac. Nel frattempo, il Guerrero non vede affatto bene questa storia d’amore. Il marito di Antolina, sin da subito, intuisce che le intenzioni di Alvaro non sono affatto buone nei confronti di Elsa. Ebbene, vi anticipiamo che Isaac ha ragione, poiché dietro tutto ciò c’è in realtà un subdolo piano. Infatti, nel corso delle ultime puntate, i telespettatori spagnoli hanno scoperto che Alvaro è d’accordo con Antolina.

Il Segreto anticipazioni: Isaac scopre che Elsa convolerà a nozze con Alvaro

Vi abbiamo già anticipato che Alvaro e Antolina si uniscono in un subdolo piano contro Elsa. L’ex ancella appoggia le intenzioni del dottore, quando scopre che quest’ultimo potrebbe riuscire a portare via la Laguna da Puente Viejo. L’uomo vuole, in realtà, impossessarsi di tutte le ricchezze della giovane. Intanto, però, Elsa non si rende conto di nulla, anzi è sicura che da parte di Alvaro ci sia un sentimento vero. Ed ecco che il medico le chiede di diventare sua moglie. Con grande stupore, la Laguna accetta la proposta di matrimonio. I due non vedono l’ora di comunicare a tutti di essere pronti a convolare a nozze e iniziano a passeggiare per le vie di Puente Viejo come una coppia. Isaac viene presto a conoscenza dell’imminente evento.

Anticipazione Il Segreto: Isaac affronta Alvaro dopo aver saputo dell’imminente matrimonio

Isaac inizialmente sembra prendere abbastanza bene la notizia sull’imminente matrimonio di Elsa e Alvaro. Nel vederlo così tranquillo, Dolores e Antolina rimangono stupite. Ma dopo corre dal medico, con cui ha un duro confronto. Il Guerrero si dice certo del fatto che il dottore abbia in mente qualcosa di terribile per il futuro della Laguna. Quest’ultima se ne renderà conto? Sembra proprio che Elsa continuerà a credere ad Alvaro, che diventerà presto suo marito.