Il Segreto: dopo le nozze con Isaac, Antolina commette un omicidio

Anticipazioni Il Segreto: Antolina senza pietà, Elsa cerca di smascherarla

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano una triste svolta nelle trame che vedono protagonisti Isaac, Elsa e Antolina. Quest’ultima diventa un’assassina e senza pietà porta alla morte uno dei nuovi personaggi della soap. A Puente Viejo giunge Don Amancio, il padre della Laguna. L’uomo inizia a indagare insieme alla figlia su Antolina. La loro ex ancella aveva una relazione segreta con Jesus ed Elsa trova una lettera d’amore che le dà tutte le conferme. A questo punto, la giovane inizia a convincersi del fatto che la promessa sposa di Isaac non sia realmente incinta. La Laguna rivela al padre quanto scoperto. L’uomo, però, stando alle ultime anticipazioni, non crede a questa ipotesi. Dopo di che, Amancio decide di lasciare Puente Viejo e di tornare nel suo paese. Elsa, invece, sceglie di restare nel piccolo paesino spagnolo, al fine di aprire gli occhi a Isaac, pronto a convolare a nozze con Antolina.

Il Segreto anticipazioni: Isaac sposa Elsa, Amancio scopre la verità

Sebbene ami ancora Elsa, Isaac è pronto a sposare Antolina, prendendosi le sue responsabilità. Come vi abbiamo già anticipato, l’ex ancella in realtà non è ancora incinta. La giovane si è inventata la gravidanza per allontanare Guerrero da Elsa. Nel frattempo, mentre i due sposano, Amancio trova una lettera di Jesus indirizzata ad Antolina. L’uomo comprende che la figlia ha ragione e così cerca di tornare il prima possibile a Puente Viejo. La carrozza su cui sta viaggiando, però, perde il controllo e si ribalta rovinosamente. Amancio viene trovato da Onesimo e Meliton, quando ormai Isaac ha sposato Antolina. Il Laguna viene poi trasportato in una stanza della locanda dei Castaneda in condizioni gravi.

Anticipazione Il Segreto: Antolina uccide Amancio, il padre di Elsa

Elsa accudisce giorno e notte suo padre, ma quando si allontana dalla locanda accade qualcosa di inaspettato. Le anticipazioni rivelano che Antolina si reca da Amancio, con lo scopo di far sparire tutte le lettere che provano la sua tresca con Jesus. Nella stanza Amancio è solo e decide di risolvere questa situazione una volta per tutte. Con un cuscino, Antolina soffoca Amancio, uccidendolo. Dopo di che, la ragazza lascia la locanda come se nulla fosse.