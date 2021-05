Il Segreto com’è finito: chi è morto, i misteri svelati e amarezza per Pepa

L’ultima puntata della soap opera di Puente Viejo è andata in onda nella prima serata di venerdì 28 maggio 2021 e ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ai telespettatori per la scelta presa sulla levatrice

Cosa è accaduto nell’ultima puntata de Il Segreto? Il pubblico di Canale 5 ha detto addio a Puente Viejo, la cittadina che ha tenuto compagnia a migliaia di telespettatori per ben 10 anni. Ma è rimasto un po’ l’amaro in bocca a molti di loro stasera. Nel corso del finale, andato in onda venerdì 28 maggio 2021 in prima serata, il pubblico ha sperato fino all’ultimo secondo di scoprire cosa è successo davvero a Pepa Aguirre. Un personaggio misterioso, dopo il parto nel bosco, portò via il suo corpo. Non si è mai saputo, dunque, se la levatrice fosse davvero morta oppure no.

Per tale motivo, i telespettatori speravano che la soap opera potesse dare delle risposte al riguardo proprio in occasione del gran finale. In effetti, la delusione del pubblico non può non essere compresa. La telenovela ha conquistato il successo proprio grazie alle prime stagioni, in cui Pepa e Tristan sono stati grandi protagonisti. La loro storia d’amore ha appassionato i telespettatori e tenuto col fiato sospeso tutti. Quali sono, dunque, i segreti svelati in questo finale?

Innanzitutto, è uscita fuori la verità su Jean Pierre. Grazie ai sospetti di Tomas, finalmente è uscito fuori quanto accaduto al povero Maqueda. L’amante francese della Marchesa ha ucciso il capomastro. Con grande dispiacere Tomas, Adolfo e Isabel hanno appreso la terribile notizia insieme alle forze dell’ordine. Così Jean Pierre è stato arrestato, in tempo. Infatti, il francese avrebbe voluto uccidere anche Tomas.

Ma non solo, si è scoperto che Jean Pierre ha messo fine alla fine del Marchese De Los Visos. Il suo scopo è sempre stato quello di impossessarsi delle ricchezze della Marchesa, per poi uccidere anche lei. Un enorme dolore per Isabel, che aveva dato il suo cuore a Jean Pierre. L’ultima puntata de Il Segreto è andata avanti con i Solozabal. Rosa ha deciso di vendicarsi contro Adolfo, facendolo passare come il colpevole della morte di Ramon.

Ed ecco che in questa circostanza è uscito fuori un altro segreto: Rosa non è davvero incinta. Durante un confronto con sua madre, la giovane Solozabal ha confessato di aver inventato la sua gravidanza. Donna Begona ha poi tradito la fiducia della figlia rivelando ogni cosa a Don Ignacio. A questo punto, l’uomo si è reso conto che Rosa è pazza. Sua moglie, invece, ha fatto notare che la ragazza dovrebbe curarsi in una clinica in Austria.

La Solozabal ha stranamente accettato la proposta di sua madre. Subito dopo, è stata fatta un’altra rivelazione. Emilia ha confessato a Marcela che sta morendo, a causa di una gravissima malattia. Proprio questo è il motivo per cui è tornata a Puente Viejo. La Ulloa ha chiesto alla nuora di rispettare la sua volontà e di non rivelare nulla a Matias.

La puntata è andata avanti con il gesto folle di Rosa, che ha tentato di uccidere Carolina dopo aver sentito Marta dire di essere disposta a nascondersi insieme Adolfo, sospettato per la morte di Ramon. Fortunatamente non è accaduto il peggio e Don Ignacio ha fatto sapere alle altre sue figlie che Rosa dovrà andare a vivere in una clinica. Donna Begona ha preso la stessa strada della figlia, su richiesta di Ignacio.

Prima, però, Marta ha rivelato a Rosa che partirà con Adolfo, con cui tenterà di rifarsi una nuova vita. La sorella non ha reagito bene, tanto che l’ha minacciata. È arrivato poi il confronto tra Emilia e Matias, il quale ha scoperto la verità da Marcela. Non sono mancate le lacrime per la Ulloa, che ha cercare di rassicurare comunque suo figlio.

C’è stato un chiarimento tra la Marchesa e Don Ignacio, dopo quanto accaduto con Jean Pierre. Ora Isabel conosce la verità e non nutre più alcuna rabbia nei confronti del Solozabal. La situazione a Puente Viejo si è complicata quando diversi operai hanno tentato di uccidere Don Filiberto. Tiburcio da solo non è riuscito a fermarli, ma fortunatamente sono giunti sul posto Matias, Mauricio e Ignacio.

Dietro il tentato omicidio del prete c’era Donna Francisca. Encarnacion, intanto, è tornata a lavorare alla tenuta, dove Carolina e Pablo l’hanno accolta a braccia aperte. La dark lady di Puente Viejo non ha fatto in tempo ad agire, perché Don Filiberto ha messo in atto il suo piano di vendetta. Il prete ha usato l’esplosivo per distruggere tutto il paese.

Poco prima di morire, sono passate nella mente della Montenegro tutte le persone che hanno fatto parte della sua vita. In questo modo, il pubblico ha avuto modo di ricordare tutti i personaggi che hanno preso parte alla trama della soap opera. Tra questi non sono mancati Pepa, Aurora, Tristan, Severo, Carmelo, Fernando, Maria e molti altri.

Da parte dei telespettatori c’è stata tanta commozione nel rivedere tutte le storie che hanno caratterizzato la trama della soap opera spagnola. Su Twitter in tanti hanno commentato rivelando di essere in lacrime. “Noi due, il nostro amore eterno, siamo il segreto di Pueente Viejo“, questo è ciò che ha rivelato la voce narrante di Donna Francisca dopo la sua morte.

A causa dell’esplosione nell’ultima puntata de Il Segreto sono morti tutti coloro che si trovavano a Puente Viejo in quel momento. Dunque, solo Marta, Ramon, Rosa e Donna Begona si sono salvati, visto che hanno lasciato il paese poco prima. Ovviamente anche chi ha da tempo abbandonato la cittadina – come Aurora, Severo, Maria e Gonzalo – è vivo.