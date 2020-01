Il Segreto cast, arrivano Cristina Urgel e un amato personaggio di Una Vita

Il Segreto anticipazioni cast, nuovi ingressi a Puente Viejo: Mauro San Emeterio di Una Vita nel paesino spagnolo

Assisteremo a importanti arrivi a Puente Viejo nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Le ultime anticipazioni vedono entrare in scena un personaggio molto amato dai fan di Una Vita. Da Acacias arriva Mauro San Emeterio, interpretato da Gonzalo Trujillo. Recentemente l’attore ha fatto ritorno nel ricco quartiere, per combattere nuovamente contro Ursula. La sua permanenza è stata davvero breve, visto che ora lo rivedremo nei panni di un altro personaggio a Puente Viejo. Ad annunciare il suo arrivo, qualche giorno fa, ci ha pensato il sito Cultura en Serie. Il sito è stato in grado di confermare questa new entry, dopo alcuni post e Stories condivise su Instagram dallo stesso Gonzalo. L’interprete di Mauro di Una Vita non arriverà da solo. Infatti, vedremo entrare in scena anche l’attrice Cristina Urgel. I due arriveranno per rafforzare il cast tra circa due mesi in Spagna. Dunque, il pubblico di Canale 5 dovrà attendere ancora qualche tempo prima di assistere al loro arrivo.

New entry a Puente Viejo, anticipazioni Il Segreto: Gonzalo Trujillo di Una Vita

Non sappiamo ancora che ruolo interpreteranno Gonzalo Trujillo e Cristina Urgel nella trama de Il Segreto. Il primo, come vi abbiamo già segnalato prima, non è un volto sconosciuto ai telespettatori. Interpretando il coraggioso ispettore Mauro San Emeterio è riuscito a entrare nel cuore del pubblico spagnolo e di quello italiano. L’abbiamo visto uscire di scena insieme alla sua amata Teresa, per poi tornare ad Acacias da solo. Dopo aver aiutato il suo amico Felipe a combattere la crudeltà di Ursula, Mauro ha lasciato nuovamente il ricco quartiere. Il motivo ora si spiega: il suo interprete è poi entrato ufficialmente nel cast della soap che vede protagonisti gli abitanti di Puente Viejo. Stesso destino ha avuto Teresa Sierra. La sua interprete, Alejandra Meco, è giunta nel piccolo paesino spagnolo con il volto di Elsa.

Puntate spagnole Il Segreto: nel cast arriva anche l’attrice Cristina Urgel

Cristina Urgel arriverà a Puente Viejo nello stesso periodo in cui arriverà Trujillo. L’attrice e presentatrice è conosciuta in Spagna per aver collaborato, in questi ultimi anni, in ‘Dani & Flo’ e ‘Amigas y conocidas’. Ha interpretato il tenente O’Farrell ne ‘La Reina del Sur’. In Spagna molti la ricorderanno per aver recitato nella soap opera “La dársena de Poniente”. Ha anche preso parte a ‘La que se avecina’, ‘El comisario’, ‘Ana y los 7’, ‘Bandolera’.