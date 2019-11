Il Segreto: Carmelo sparato, Fernando cerca di salvarlo. Ecco perché

Anticipazioni Il Segreto: Fernando cerca un’alleanza con Carmelo

Le anticipazioni de Il Segreto vedono Carmelo in fin di vita di fronte agli occhi di Fernando, che cerca di salvarlo. Prima di arrivare a ciò, accade però qualcosa di tragico. La vendetta di Donna Francisca, dopo quanto accaduto a Maria a causa dell’esplosione, vuole a tutti i costi vendicarsi di Severo. Per mettere in atto la sua folle vendetta, la Montenegro chiede a Mauricio di fare in modo che l’auto utilizzata da Adela e Irene finisca fuori strada, provocando così un incidente. Il capomastro si rifiuta di commettere un gesto del genere, ma qualcun’altro ci pensa al suo posto. Infatti, nel corso delle prossime puntate italiane, vedremo la povera Adela morire. Irene riesce a salvarsi, ma per la maestra non c’è nulla da fare. A questo punto, Fernando cerca un’alleanza con Carmelo, che come lui ha da poco perso la moglie. Il Mesia propone al sindaco di Puente Viejo di vendicarsi insieme delle loro rispettive mogli. Ed ecco che accade qualcosa di inaspettato.

Il Segreto anticipazioni: Carmelo viene sparato di fronte agli occhi di Fernando

Fernando incontra Carmelo e insieme pensano a un piano per vendicarsi alla morte delle loro rispettive mogli. Il Mesia informa il sindaco di essere a conoscenza dell’identità del vero responsabile dell’incidente di Adela. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Olmo spiega a Carmelo di essere certo della colpevolezza di Esteban Fraile, sindaco di Belmonte. Nel frattempo, Meliton nota la vicinanza tra Fernando e Carmelo e preoccupato avverte Severo. I due, però, riescono comunque a incontrare il loro attuale nemico, ovvero Esteban. Quest’ultimo li sta aspettando e non reagisce affatto bene al loro arrivo. Infatti, Fraile spara un colpo di pistola contro Carmelo.

Anticipazione Il Segreto: Fernando vuole aiutare Carmelo? Il Mesia ha in realtà delle cattive intenzioni

Dopo aver premuto il grilletto contro Carmelo, Esteban è pronto a uccidere anche Fernando. Quest’ultimo riesce a salvarsi e cerca in tutti i modi di mettere in salvo anche il sindaco. Sul posto arrivano Mauricio e Severo, i quali trovano il Mesia disperato per quanto accaduto a Carmelo. Ma come mai Fernando ha così tanta premura di salvare il Leal? Ebbene si tratta di un subdolo piano del Mesia per vendicarsi contro Carmelo e Severo. In realtà, Fernando è complice di Esteban e proprio con lui inizia un’alleanza davvero pericolosa.