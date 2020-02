Il Segreto, arriva Silvia Marsò come Isabel: il legame con Felipe di Una Vita

Il Segreto anticipazioni, a Puente Viejo arriva Isabel, grande antagonista di Francisca: parla l’attrice Silvia Marsò

A Puente Viejo arriva la Marchesa Isabel, interpretata da Silvia Marsò, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Il suo arrivo nel paesino spagnolo coincide con il salto temporale di dieci anni, dopo del quale troveremo Donna Francisca in serie difficoltà. Ricordiamo che questa stagione si conclude con l’uscita di scena della Montenegro e del suo Raimundo, che lasciano Puente Viejo per raggiungere Madrid. Il motivo? Fernando mette in atto la sua ultima vendetta, incendiando diverse abitazioni del posto. Questo porta Francisca a perdere anche la sua amata Casona e non solo. Subito dopo il salto temporale, la nostra dark lady torna a Puente Viejo con il solo scopo di recuperare tutto ciò che è sempre stato suo. A ostacolarla ci pensa proprio la Marchesa, che si rivela essere sua cugina. La donna, inizialmente, dimostra di volerla aiutare nel suo piano, ma poi mostra le sue vere intenzioni. Infatti, diventa la principale antagonista di Donna Francisca. Oggi a parlare di ciò è la sua interprete, l’attrice e produttrice Silvia Marsò, attraverso un’intervista su Nuovo Tv.

Marchesa Isabel de Il Segreto, parla la sua interprete Silvia Marsò: il legame con Felipe di Una Vita

“La mia Isabel darà filo da torcere a Donna Francisca. Sarà la sua antogonista principale nelle prossime puntate. Ne vedrete delle belle”, anticipa la nota attrice spagnola Silvia Marsò sul settimanale. Non solo, l’interprete di Isabel svela di avere un legame con un personaggio molto amato della soap Una Vita. Stiamo parlando di Marc Parejo, che interpreta Felipe Alvarez Hermoso. “Si sono in tournée nei teatri d’Europa con uno spettacolo di mia produzione, 24 ore nella vita di una donna. Qui recito col mio amico e collega Marc Parejo, che senz’altro conoscete come Felipe di Una Vita. Sogniamo di portare questo spettacolo anche in Italia, chissà se ci riusciremo”, dichiara Silvia Marsò nella sua intervista.

Trame Il Segreto, arriva la Marchesa Isabel: Silvia Marsò annuncia qualche anticipazione

Prima di rivelare di avere una grande amicizia con Marc Parejo, ammette di avere un bellissimo rapporto con Maria Bouzas, interprete di Donna Francisca. Quando sono i scena i loro rispettivi personaggi sono impegnati a farsi la guerra in qualsiasi momento, ma sul set le due attrici si divertono molto insieme. Intanto, l’attrice svela qualche altra piccola anticipazione sulla sua Isabel: “Con gli abitanti del villaggio sarà acida e arcigna. Ma Isabel è anche una madre amorevole con i suoi due figli, Adolfo e Tomas. E’ una donna con un amante e anche con una buona dose di segreti”.