Il Segreto anticipazioni ultima puntata 28 maggio: chi muore, misteri svelati

Venerdì, in prima serata, va in onda il gran finale di Puente Viejo su Canale 5: come finisce la soap opera spagnola

In prima serata, venerdì 28 maggio 2021, va in onda su Canale 5 l’ultima puntata de Il Segreto. Il pubblico di Canale 5 è ormai giunto al gran finale, dopo l’episodio che viene trasmesso oggi. Manca davvero poco e i telespettatori italiani daranno l’addio a Puente Viejo e ai suoi abitanti. Una scelta molto apprezzata dal pubblico, che avrà modo di seguire l’ultima puntata nella prima serata di Canale 5. Ma cosa accade nel corso del finale? Le anticipazioni spagnole rivelano che Don Filiberto mette in atto un piano di vendetta contro Donna Francisca. Il prete ha appena scoperto che chi muove i fili della società degli Arcangeli è proprio la Montenegro, la quale non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Non sa che Don Filiberto sta, invece, mettendo in atto un piano che porta Puente Viejo alla distruzione, attraverso una violenta esplosione. Donna Francisca e Raimundo muoiono in questo terribile attentato. L’Ulloa aveva espresso la sua volontà di morire, ma i suoi cari non hanno mai minimamente preso in considerazione l’idea. La Montenegro muore tra le sue braccia e, prima di morire, fa fare un giro ai telespettatori tra i ricordi del passato. Infatti, la nota dark lady di Puente Viejo ripercorre tutte le dodici stagioni e il pubblico avrà modo di rivedere sul piccolo schermo tutti altri volti protagonisti della soap.

Ovviamente non mancano nel flashback Pepa e Tristan, che hanno contribuito a creare il successo di questa telenovela. Francisca paga per tutti gli errori che ha commesso nella sua vita e ritrova la pace nel suo amore eterno con Raimundo. Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Segreto segnalano che c’è un finale anche per la famiglia Solozabal, ovviamente. Dopo l’omicidio commesso da Donna Begona, la quale ha vendicato sua figlia Marta uccidendo Ramon, anche Rosa dimostra nuovamente di essere mentalmente instabile. Mette addirittura a repentaglio la vita della sua sorella più piccola, Carolina.

Questo suo terribile gesto sconvolge Donna Begona, che decide di portarla con sé nella clinica psichiatrica. Qui avranno la possibilità di curarsi. Arriva il lieto fine, invece, per Marta e Adolfo. Ebbene sì, la Solozabal ha finalmente l’opportunità di viversi serenamente il suo amore per il De Los Visos. La loro storia è stata contrastata da Rosa, che sin da subito ha provato interesse nei confronti di Adolfo.

La coppia fugge da Puente Viejo e inizia una nuova vita. Un momento delicato è quello riguardante Emilia. Quest’ultima tiene dentro sé un grande segreto: sta morendo. Una grave malattia le ha lasciato poco da vivere. Intanto, arriva la pace tra la Marchesa Isabel e Don Ignacio. Dopo anni trascorsi a lottare tra loro, hanno finalmente un chiarimento.